Hoffnung für Frischemarkt im Südbezirk

Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster kippt Bebauungsplan. Investoren können bauen.

Von Andreas Weber

Ein Urteil des 10. Senats am Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster weckt bei den Investoren Harald Schlößer und Rainer Dorn die Hoffnung, dass der Bebauungsplan 661 zwischen Bliedinghauser und Reinhard-Mannesmann-Straße gekippt ist. Dies könnte bedeuten, dass Schlößer & Dorn neben dem Aldi einen Frischemarkt mit 799 Quadratmetern auf dem ehemaligen Gelände des Tennisclubs Mannesmann errichten können. Dies wäre im Sinne der Ortspolitiker, die in der Bezirksvertretung (BV) Süd am Mittwochabend das Unverständnis in der Bevölkerung zum Thema machten.

„Die Bürger wünschen sich an der Burger Straße 85 einen großen Discounter, Drogeriemarkt und Frischemarkt“, unterstrich BV-Vorsitzender Stefan Grote (SPD). Die Stadtverwaltung hielt sich bedeckt. Da die Entscheidung in Münster noch nicht rechtskräftig sei, sprach Jörg Schubert, Fachdienstleiter Bauen im Rathaus, vorsichtig von einem „laufenden Verfahren“. Der Druck auf das Rathaus wächst jedoch. Elke Rühl (CDU) warnte, dass der Stadtteil vom Zentralpunkt bis Bliedinghausen bei der Nahversorgung abgehängt sei, seit zwei Jahren über neue Einzelhandelsangebote geredet werde und das OVG-Urteil nun die Chance eröffne, endlich zu handeln.

Rainer Dorn: Bei der Stadt stießen wir immer wieder auf Widerstand

Rainer Dorn, der der Sitzung beiwohnte, versicherte, dass seine und Schlößers Projekt GmbH zu „allen Gesprächen bereit sei“. Vor sieben Jahren sei ihr Antritt gewesen, an der Stelle ein Nahversorgungszentrum zu schaffen. Immer wieder sei Widerstand von der Stadt entgegengeschlagen, bis diese aus reiner Blockade einen „Verhinderungs-Bebauungsplan“ aufgestellt habe. Dem RGA erklärte Dorn, dass nicht nur der „Bebauungsplan tot“, sondern auch „das Einzelhandelskonzept längst überholt“ sei. Letzteres sorgt dafür, dass Aldi seinen für heutige Standards viel zu kleinen Markt nicht vergrößern kann. Es sei nicht nachvollziehbar, so Dorn, dass sich in Hasten ohne Bebauungsplan drei Märkte nebeneinander ansiedeln, aber an der Burger Straße nichts möglich sei. Elke Rühl gestand, dass das 2014 aufgestellte, nicht fortgeschriebene Einzelhandelskonzept „ein rotes Tuch“ für sie sei. Verknüpft mit der Aldi-Vergrößerung und einem Frischemarkt ist die Zukunft der dritten Immobilie, der alte, leerstehende Aldi auf der anderen Seite des Parkplatzes. Dort würde eine Drogeriekette nur reingehen, wenn ein zusätzlicher Frequenzbringer wie ein Frischemarkt kommt.