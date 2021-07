OB: „Hoffentlich machen die nicht den gleichen Mist wie damals“

Reaktion

+ © Michael Sieber © Michael Sieber

Burkhard Mast-Weisz hat keine guten Erinnerungen an Schwarz-Gelb. Er befürchtet nach dem Wahlausgang ein Ende der Finanzhilfen.

Von Axel Richter

Burkhard Mast-Weisz (SPD) machte aus seiner Enttäuschung über das Wahlergebnis keinen Hehl. „Die Landesregierung war besser, als das Wahlergebnis es widerspiegelt“, erklärte der OB am Abend. Und er hegt echte Befürchtungen: „Ich hoffe, die machen nicht den gleichen Mist wie die letzte schwarz-gelbe Regierung.“

An den „Mist“ von damals kann sich der Remscheider OB noch gut erinnern. Mast-Weisz meint die Regierung von CDU-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers von 2005 bis 2010. Remscheid und andere finanzschwache Kommunen sahen sich wenig vom Land unterstützt, dafür aber mit immer neuen Aufgaben konfrontiert, die die Kommunen bezahlen sollten.

„Damals war ich Kämmerer in Remscheid und habe manches Gespräch mit dem damaligen NRW-Finanzminister geführt“, erzählt Mast-Weisz. „Ergebnis: Helft Euch selbst, sonst hilft Euch keiner.“

Großes Lob für die CDU-Wahlkampagne

Unter Rot-Grün kam es dann zum Stärkungspakt Stadtfinanzen. Das Land überweist den Kommunen Geld, die im Gegenzug ihre Ausgaben reduzieren. Erstmals seit 25 Jahren konnte Remscheid im vergangenen Jahr einen ausgeglichenen Haushalt ausweisen. Mast-Weisz hat die Sorge, dass eine schwarz-gelbe Regierung den Stärkungspakt nun wieder in Frage stellt.

Akzeptieren würde er das ebenso wenig wie viele andere Stadtoberhäupter. „Wir brauchen eine gerechte kommunale Gemeindefinanzierung“, sagt er. „Wenn es die mit der neuen Landesregierung nicht gibt, werden wir unsere Stimme erheben.“

Dem unterlegenen SPD-Mann Sven Wolf zollte Mast-Weisz Respekt. „Sven hat viel für Remscheid erreicht“, erklärte der OB und nannte als Beispiel eben jenen Stärkungspakt Stadtfinanzen oder das Programm „Gute Schule 2020“. Damit fließen in den nächsten Jahren 12 Millionen Euro an die sanierungsbedürftigen Schulen in Remscheid. Allein: Die Landes-CDU habe die klar bessere Wahlkampagne gefahren, gestand der OB ein. „Die SPD hat zu wenig deutlich gemacht, was sie für das Land erreicht hat. Mit schönen Bildern allein gewinnt man keine Wahlen.“