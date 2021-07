Hörerlebnis: Bücherei leiht Tonies aus

Kinder- und Jugendbibliothek

Tonie-Figuren könnten der Renner werden: Stephanie Röder stellt das Hör-Spielzeug vor.

Stephanie Röder, seit Mitte August die Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek, bietet an der Scharffstraße die „CD der Neuzeit“ an.

Von Andreas Weber

Sandmännchen, Grüffelo, Bibi und Tina, Räuber Hotzenplotz, Benjamin Blümchen, Pettersson und Findus warten auf Kundschaft. Figuren, die die Herzen von Millionen erobert haben, werden ab Donnerstag in der Kinder- und Jugendbibliothek ausgeliehen. Sie sind Teil des neuen Audiosystems für Kinderzimmer. „Tonies sind die CDs der Neuzeit“, freut sich Stephanie Röder, die neue Leiterin der Einrichtung, über die neueste Errungenschaft im Medienbestand.

Mit ihren Kolleginnen in der Zentrale, Elke Braun und Melanie Söhner, sowie den Stadtteilbibliotheken Lennep und Lüttringhausen hat die 28-Jährige 50 Figuren angeschafft. Tonies werden auf eine Box gestellt, die den entsprechenden Inhalt erkennt und aus der „Toniecloud“ runterzieht. Vollständig geladen, bleibt der Inhalt auf der Box und kann danach ohne Wlan gehört werden. 2017 schoss das Abspielgerät, dass den Silberling durch robuste Spielfiguren ersetzt, auf dem Markt durch die Decke.

DIE BIBLIOTHEK ÖFFNUNGSZEITEN Die Kinder- und Jugendbibliothek in der Scharffstraße 4-6 ist dienstags und freitags 11 bis 19 Uhr geöffnet, mittwochs und donnerstags 11 bis 18 Uhr sowie samstags 11 bis 13 Uhr. Montags bleibt sie geschlossen. AUSLEIHE Bücher und CDs können in der Regel für vier Wochen, DVDs für eine Woche ausgeliehen werden. Tonie-Figuren werden für zehn Tage zur Verfügung gestellt.

Mit Tonie beginnt auch für Stephanie Röder ein neuer Abschnitt. 2009 baute die Lenneperin am Rögy ihr Abi, danach studierte sie Germanistik in Wuppertal bis zum Master. „Eigentlich wollte ich Lehrerin werden.“ Unterwegs befielen sie jedoch Zweifel. „Ich hatte das Gefühl, dass ich vielleicht nicht eine so tolle Pädagogin werde.“ Der Erfolgsroman „Schwerelos“ von Ildiko von Kürthy brachte die Studentin auf eine andere Schiene. Die Protagonistin der Story ist eine Lektorin. „Das hörte sich interessant an, also habe ich mich informiert im Internet.“ Stephanie Röder trat vier Praktika bei den Verlagen Gerstenberg, Egmont, Löwe und Rowohlt an, um schließlich 2017 in Hamburg bei Carlsen ein anderthalbjähriges Volontariat als Lektorin zu absolvieren.

„Danach wollte ich zurück in die Heimat“, sagt Röder. Dass ab dem 15. August die Kinder- und Jugendbibliothek in der Scharffstraße anklopfte, damit hatte Röder nicht gerechnet. Sie ging zwar nicht den klassischen Weg über eine Bibliothekarsausbildung, bringt aber jede Menge Erfahrung ein. Acht Jahre hatte Stephanie Röder zuvor in der Stadtteilbibliothek Lennep als Ehrenamtlerin geholfen.

In der Bibliothek soll man nicht nur ausleihen, sondern sich aufhalten

Ihre Lenneper Kolleginnen gaben ihr den Tipp, sich auf die freie Stelle in der Hauptstelle zu bewerben. Als Kind war sie ein Riesenfan der „Raupe Nimmersatt“, gesteht aber, dass sie sich zur Leseratte erst nach dem Abitur entwickelte.

An ihrem Arbeitsplatz steht in den Regalen genug Stoff: Bilderbücher, Bücher zum Vorlesen, Sagen, Märchen, Klassiker für die bis zu Achtjährigen und danach alles, was Ältere anspricht: von Fantasy bis zu Krimi, Sachbüchern und Lernhilfen. In der Tiefparterre der Bibliothek können 12 500 Medien ausgeliehen werden. Zumeist Bücher, aber auch Comics, CDs, DVDs, Brettspiele. 500 neue Medien sind 2018 dazu gekommen.

2017 wurden in Remscheid 64 361 Medien ausgeliehen, davon 42 732 Bücher. 2018 waren es bis Ende November 58 535 (davon 41 299 Bücher). „Wir wollen mit unserem Angebot jeden erreichen“, stellt Röder fest. Die Ausleihe bis 16 Jahre ist kostenfrei.

Die Bibliothek der Zukunft, betont Stephanie Röder, „ist ein Ort, wo man nicht nur etwas ausleiht, sondern sich aufhält.“ Schon heute haben mehrere Nachhilfegruppen den Großraum zu ihrer Anlaufstelle auserkoren. Zwei Vorlesewettbewerbe finden jährlich in der Bibliothek statt, es gibt die zweiwöchige Jugendbuchausstellung mit Neuanschaffungen und die Vorlese-Nachmittage mittwochs (16 Uhr) für Vier- bis Zehnjährige. Ein Ziel der neuen Leiterin ist es, noch mehr Veranstaltungen anzubieten. Röder denkt zum Beispiel an Filmvorführungen oder Bilderbuchkino.