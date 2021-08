Hölzerner Hashtag soll Schüler mobilisieren

#5630

+ © Michael Schütz Am Rögy gab es nicht nur Informationen für die Schüler. Einige Projektteilnehmer zeigten auch ihr sportliches Können. © Michael Schütz

Initiatoren starteten Werbekampagne für Multimediaprojekt #5630. Ziffern standen auf dem Rögy-Schulhof.

Von Leon Hohmann

Nur recht kurz waren die fünf Holzelemente, die den Hashtag #5630 bilden, am Dienstag auf dem Schulhof des Röntgen-Gymnasiums (Rögy) zu sehen, doch sie sorgten für nicht nur für allerhand Gespräche unter Schülern, Lehrern und den Initiatoren des Multimediaprojektes, das Sport, Kultur und Wissen vereinen wird. Vielmehr wurden sie auch von den Lenneper Jugendlichen für kleine sportliche Einlagen wie Saltos genutzt.

Vor Unterrichtsbeginn und in der ersten großen Pause informierten die Projektbeteiligten die Schüler und klärten sie über die vier Shows Ende des Jahres und den Flashmob im September mit rund 2000 Jugendlichen auf.

Der Auftakt der Werbekampagne am Dienstag war für die Macher somit ein Erfolg, resümieren Mitinitiator Marcel Haupt und Schülersprecher Daniel Pilz. Die vielen Gespräche und Posts auf Instagram würden das Interesse der Rögy-Schüler zeigen. Jeweils gut 120 Kilogramm schwer und etwa 1,20 Meter hoch sind die vier Ziffern und der Hashtag aus einfachen Holzbrettern.

Damit sind sie vergleichsweise einfach zu transportieren – dafür braucht es nur einen Lkw, zwei starke Träger und vielleicht ein Rollbrett. Denn der Hashtag soll noch vor den Sommerferien möglichst oft auf Schulhöfen wie etwa am EMA-Gymnasium stehen oder wird beim Sport- und Familienfest der Sparkasse am 29. Juni zu sehen sein. Bis November sollen die Holzelemente immer wieder im öffentlichen Raum sichtbar werden.

#5630 ist ein Signal an die Jugendlichen, sich etwas zu trauen

Der hölzerne Hashtag soll nicht nur auf das Spektakel mit rund 300 Jugendlichen aufmerksam machen. Marcel Haupt versteht ihn als Signal an die Jugendlichen, sich etwas zu trauen. „Junge Leute in Remscheid brauchen sich nicht zu verstecken“, sagt der Mitinitiator. Daniel Pilz, der auch als Protagonist bei den Shows in der Halle Neuenkamp am 29./30. November und 1. Dezember auftreten wird, ergänzte: „Ich hätte mit der Menge an interessierten Schülern nicht gerechnet.“ Er habe extra die ersten zwei Stunden frei bekommen, um seine Mitschüler über #5630 zu informieren. Schulleiter Matthias Lippert wusste im Gegensatz zu vielen Lehrerkollegen von der Aufstellung der Holzelemente. „Das unterstützen wir gerne. Es ist ein Projekt, an dem viele junge Menschen mitwirken können und sich viele unserer Schüler beteiligen.“