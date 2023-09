Hochzeit: Das kostet das Ja-Sagen in Remscheid

Love is in the air: Wer in Remscheid heiraten möchte, kann sechs Monate im Voraus einen Termin im Online-Kalender buchen.

Wer sich traut: Das müssen Paare in Remscheid beachten.

Remscheid. In den Sommermonaten fahren viele Paare gern in einen besonderen Hafen ein – den Hafen der Ehe. Doch die Kosten auf Wolke sieben nicht unerheblich. Besonders teuer ist das Ja-Sagen in Nürnberg: Bis zu 230 Euro werden in den bayerischen Standesämtern für das Liebesglück verlangt. Auch in Leipzig und Wuppertal klingeln die Kassen der Standesämter: Dort liegen die Kosten bei 171 und 160 Euro. In Bonn und Duisburg ist der Bund fürs Leben mit 50 Euro am günstigsten.

Das geht aus einem Vergleich der Informationsplattform OnlineCasinosDeutschland.com hervor. Für die Ermittlung wurden die Gesamtkosten für das Heiraten in den 30 größten deutschen Städten untersucht und miteinander verglichen.

Doch wie sieht es in Remscheid aus? Was kostet das Ja-Sagen beim hiesigen Standesamt? Wir haben Standesamtleiter Andreas Levermann gefragt.

Das sind die Kosten:

Die Gebühr für eine Eheschließung in Remscheid beträgt grundsätzlich 60 Euro.

Wenn ausländisches Recht zu beachten ist, kostet es 100 Euro.

Wenn die Anmeldung bei einem anderen Standesamt erfolgte, kostet die Eheschließung sogar nur 50 Euro.

Wer besondere Räume, zum Beispiel das Turmzimmer im Rathaus, hinzubuchen will, muss noch einmal 100 Euro oben drauflegen.

Trauungen in der Justizvollzugsanstalt kosten zusätzlich zu den 60 Euro, die eine Eheschließung grundsätzlich kostet, noch weitere 150 Euro.

Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten des Standesamtes – außer an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen – kosten zusätzlich zum 60 Euro „Basis-Ja-Wort-Paris“ noch weitere 75 Euro.

Trauungen an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen kosten zusätzlich zu den 60 Euro noch weitere 150 Euro.

Besondere Ambiente-Trauungen, zum Beispiel die Candle-Light-Trauungen bei Kerzenschein wie am 7. Dezember, kosten zusätzlich zu den 60 Euro noch weitere 200 Euro. Geheiratet werden kann außer im Standesamt auch im Kleinen und großen Sitzungssaal im Rathaus, im Ratssaal Lüttringhausen, im Deutschen Röntgen-Museum, im Deutschen Werkzeugmuseum, im Teo Otto Theater.

Und das sollten Paare, die sich trauen, Ja zu sagen, beachten: Eheschließungen müssen vorher in Remscheid schriftlich oder mündlich unter Einreichung aller notwendigen Unterlagen angemeldet werden, wenn beide in Remscheid wohnhaft sind. Ist nur einer der Partner in Remscheid gemeldet, kann die Ehe auch am Standesamt des Wohnorts des anderen Partners angemeldet werden. Trautermine können online im Traukalender sechs Monate im Voraus kostenpflichtig gebucht werden.

Bei Nottrauungen am besten eine E-Mail senden: standesamt@remscheid.de

Alle Infos, auch zu nötigen Dokumenten und zum Traukalender, gibt es hier: www.remscheid.de

