Hochwasser: THW ist für Einsatz gerüstet

Das Technische Hilfswerk (THW) hat in Remscheid vorsorglich ein sechsköpfiges Einsatzteam gebildet, das in das slowenische Katastrophengebiet ausrücken kann.

Remscheid. „Wir sind aber bislang nicht angefordert worden“, berichtet der THW-Ortsbeauftragte Christoph Rühl. Das Technische Hilfswerk verfügt in Remscheid über einen sogenannten Schreitbagger, der auch in extrem unwegsamen Gelände eingesetzt werden kann.

Das Hochwasser hat seinen Scheitelpunkt zwar erreicht, die Flusspegel sinken seit Sonntag. Er werden in Slowenien aber Erdrutsche befürchtet. Das Land verzeichnet die größte Naturkatastrophe seiner Geschichte. Der THW-Ortsverband Remscheid, das seinen Sitz in Ueberfeld hat, zählt 80 Helferinnen und Helfer. Das Team war unter anderem bei der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 im Einsatz, zum Beispiel in Bad Münstereifel und in Altena. -zak-