Hochwasser: Regen weckt Erinnerungen

Gestern führte der Eschbach in der Mittagszeit viel Wasser. In Unterburg stellte die Feuerwehr Sandsäcke bereit, im Morsbachtal blickten viele bang gen Himmel.

Wenige Einsätze durch Dauerregen in Remscheid. Die Lage entspannt sich - Wupperverband bereitet sich aber auf neue Regenfälle vor.

Mit Taschenlampen leuchteten die Anrainer des Morsbachs in die Dunkelheit, um den Wasserstand abzuschätzen. „Das ist ein mulmiges Gefühl, ein ganz mulmiges Gefühl“, verrieten sie vor Ort dem RGA.

Der Dauerregen weckte Erinnerungen an die Hochwasser-Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021, in der manches Haus und manche Firma unterging. Auch die Remscheider Feuerwehr hatte sich darauf vorbereitet und Sandsäcke gestapelt. Doch das Unglück wiederholte sich nicht und für die Helfer gab es keine größeren Einsätze. Auch in Hückeswagen konnte die Feuerwehr es bei Kontrollfahrten belassen.

Bis zu 75 Liter Regen fielen am Donnerstag pro Quadratmeter. Laut Wupperverband entspricht das ungefähr der Hälfte dessen, was im gesamten Januar fällt. In Burg und Wuppertal überschritt die Wupper die Warnmarke von 3,20 Meter. Vorsorglich räumten die Einsatzkräfte die Wupperinsel in Unterburg.

Auch an Eschbach, Morsbach und Dhünn stiegen die Pegel deutlich. Allerdings seien auch dort die kritischen Marken nicht erreicht worden. Weil für das Wochenende erneut größere Regenmengen erwartet werden, lassen die Hydrologen aktuell Wasser aus der Wuppertalsperre abfließen. Ihr Stauinhalt liegt gegenwärtig bei 18 Millionen Kubikmeter. Weitere 7 Millionen kann sie aufnehmen.

Zwar sinkt derzeit der Pegel der Wupper zwischen Hückeswagen und Solingen, und auch an den anderen Bächen geht das Wasser zurück. Dennoch bittet der Wupperverband darum, an den Ufern vorsichtig zu sein. Auch der Deutsche Wetterdienst warnt: Am heutigen Samstag könnten erneut bis zu 40 Liter pro Quadratmeter fallen. Dazu bleibe es stürmisch. Und durch die aufgeweichten Böden können Bäume umstürzen.

Der Wupperverband hat für das Wochenende einen Bereitschaftsdienst eingerichtet. Falls es an den Bachläufen zu Verstopfungen kommt, können Anwohner sich melden: Tel. (02 02) 5 83-0.