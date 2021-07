Hochschule will Chancen für alle bieten

Wirtschaftsförderungsprojekt vom Feinsten

Alexander Pollack (stehend) stellte das Konzept der Hochschule vor. Er appellierte an die Unternehmen, das Studium aktiv mitzugestalten.

Die Rheinische Fachhochschule stellte ihre Pläne für Honsberg vor. Firmen sollen mitgestalten.

Chance – dieser Begriff fiel am Montagabend im Neuen Lindenhof so häufig wie kein anderer. Im Stadtteilzentrum in Honsberg stellten Vertreter der Rheinischen Fachhochschule (RFH) Köln die Pläne für den Standort vor, der ab dem Wintersemester 2019/20 im Gebäude der ehemaligen Grundschule Honsberg an den Start gehen wird. Chancen soll dieser, das wurde deutlich, in vielerlei Hinsicht bieten.

Zum einen dem Stadtteil Honsberg. „Dieser Hochschulstandort ist nicht nur ein Wirtschaftsförderungsprojekt vom Feinsten, sondern auch einer mit einem großen Stadtentwicklungsansatz“, betonte Peter Heinze, der als Dezernent sowohl die Wirtschaftsförderung als auch die Stadtentwicklung verantwortet.

Denn die Hochschule – so sieht es das Konzept vor, das RFH-Studienortkoordinator Alexander Pollack vorstellte – soll sich in den Stadtteil integrieren und den Honsbergern offenstehen. Und ihnen Chancen bieten. Beispielsweise durch eine offene Bibliothek, Sportangebote, Studienvorbereitung für Migranten oder die Möglichkeit für ältere Menschen, digitale Medien am Standort zu nutzen. „Wir wollen hier nicht wie ein Ufo landen und niemand traut sich an uns heran“, verdeutlichte Pollack. Vielmehr ginge es darum, „auch die Menschen vor Ort anzusprechen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass ein Studium etwas für sie wäre“.

Zugleich soll das Studienangebot der Stadt Chancen bieten. Indem Interessierte aus der gesamten Region und darüber hinaus nach Remscheid gelockt werden. Nicht umsonst saß am Montagabend unter anderem Radevormwalds Bürgermeister Johannes Mans im Publikum.

Studiengänge werden an Bedarfe der Wirtschaft angepasst

Um die Voraussetzungen für „Auswärtige“ zu schaffen, arbeitet die Gewag aktuell bereits an einem Konzept, um Wohnraum für die zukünftigen Studenten in Honsberg bereitzustellen. Und zwar solchen, der – anders als etwa in Köln und ähnlichen Metropolen – bezahlbar ist. „Denkbar wäre, dass ein Unternehmen ein ganzes Wohngebäude bei uns anmietet, und es dann frei nach dem eigenen Bedarf an seine Studenten vermietet“, beschrieb Gewag-Vorstand Hans-Jürgen Behrendt erste Ideen.

Junge Menschen nach Remscheid zu locken und die bereits vorhandenen Fachkräfte hier zu binden, ist auch erklärtes Ziel von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD). „Wer das Bergische verlässt, um an einer weit entfernten Hochschule zu studieren, der kommt oft nicht mehr wieder“, sagte Mast-Weisz. Daher sei der RFH-Standort in Honsberg auch ein Angebot an die bergische Wirtschaft. Zumal die Studiengänge „nichts abstraktes sind, sondern an die Bedarfe der Unternehmen angepasst werden“, betonte der OB.

FACHHOCHSCHULE KÖLN Aktuell studieren an der Rheinischen Fachhochschule Köln 6500 Menschen in Vollzeit, dual oder berufsbegleitend. Standorte sind, neben dem Hauptsitz Köln, Neuss und die Region Rhein-Erft, die Kreise Heinsberg und Euskirchen sowie das Bergische Land. Letzteres ist nach Meinung von Alexander Pollack „die Region mit dem stärksten Potenzial“ für die RFH. PRIVAT Die RFH ist eine staatlich anerkannte Fachhochschule in privater Trägerschaft. HONSBERG Aktuell werden die Räume der ehemaligen Grundschule Honsberg an der Martinstraße zum Campus umgebaut.

Ab dem Wintersemester 2019/20 werden in Remscheid zunächst die Studiengänge Produktionstechnik, Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftslehre angeboten. In der Folge könnten Studiengänge wie Digitalisierung und Automation, Energietechnik und -wirtschaft oder Mechatronik hinzukommen. Je nach Bedarf der bergischen Wirtschaft.

„Wir wollen, dass die Firmen das Studium mitgestalten. Wir brauchen Sie“, appellierte Alexander Pollack an die rund 40 anwesenden Vertreter aus bergischen Unternehmen. Die Wirtschaft soll nicht nur bei den Studieninhalten ein Wörtchen mitreden, sondern auch dafür sorgen, dass die Studenten neben der Theorie am Campus Honsberg auch die Praxis in den Unternehmen kennenlernen können.