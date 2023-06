Schützt die Stadt ihre Bürger genug vor Hitze?

Remscheid ist Bestandteil eines Forschungsprojektes und möchte mehr dafür tun, um Senioren vor brütender Hitze zu schützen. Doch es hagelt auch Kritik.

Von Peter Klohs

Remscheid. Hitzeknigge, Hitzeaktionsplan und ein Forschungsprojekt, bei dem Remscheid Modellkommune ist: Die Stadt möchte ihre Bürgerinnen und Bürger – allem voran Seniorinnen und Senioren – vor Hitze schützen. Was sie genau tut und was nicht, das wurde nun Thema im Seniorenbeirat. Dabei gehen die Pläne der Stadt der Politik nicht weit genug. Ohne ein gewisses Engagement gehe im Moment nichts voran, war der Tenor bei der Sitzung des Seniorenbeirats am Mittwoch.

Remscheid ist eine von drei Modellkommunen

Sabine Ibach ist stellvertretende Leiterin des Fachdienstes Umwelt bei der Stadt Remscheid. Sie kennt die Antwort auf viele der Fragen, die unter anderem die CDU vor der Sitzung an die Verwaltung gerichtet hat. So weist Ibach in ihrem Sachstandsbericht darauf hin, dass Remscheid eine von drei Modellkommunen des Forschungsprojektes „ExTrass“ sei, das wissenschaftlich begleitet wird. Dabei handelt es sich um eine Untersuchung der Uni Potsdam, die vom Bundesforschungsministerium gefördert wird. Das Projekt hat im April 2017 begonnen und wird offiziell Ende 2023 abgeschlossen. Ziel ist es, hitzebedingte Anpassungen für kleine und mittlere Großstädte zu finden.

Hitzeaktionsplan soll ab 2024 zum Tragen kommen

Noch gibt es keinen fertigen Hitzeaktionsplan für Remscheid. Andere Konzepte und Projekte sind vorrangig abzuarbeiten, sagt Ibach und ergänzt: „Aber wir tun in Remscheid schon sehr viel zu diesem Thema.“ Mit dem Hitzeaktionsplan soll es nun im kommenden Jahr 2024 ernst werden. Was Reaktionen aus den Reihen des Seniorenrats zur Folge hatte. „Wenn ich es recht verstehe“, merkte Frank-Michael Nachtwein (SPD) an, „dann ist der Hitzeaktionsplan resourcenabhängig. Und das ist nicht in Ordnung. Das kann ich nicht verstehen.“ Andere Meldungen beschäftigten sich mit dem geringen Stellenwert, den dieses Thema in der Gesellschaft hat. Auch Fragen wie „Ist es wirklich so schwierig, zum Beispiel auf der Alleestraße Wasserspender zu installieren?“ kamen auf.

Was jeder Einzelne bei Hitze tun sollte

Mit Blick auf einen fehlenden Hitzeaktionsplan hieß es von den Mitgliedern des Beirats: „Wichtig ist es, immer dann, wenn es geht, zumindest eine kleine Flasche Wasser mit sich zu führen“, hieß es. „Alles andere kostet die Stadt Geld, was sie nicht hat.“

Broschüren geben wichtige Hinweise

Derweil macht Sabine Ibach vom Fachdienst Umwelt ebenfalls auf praktische Tipps für jeden aufmerksam. Dazu zählt die Handy-App „WarnWetter“ des Deutschen Wetterdienstes (DWD), der auf starke und extreme Wärmebelastung hinweist. Zudem hat die Stadt Remscheid einige Broschüren zum Thema aufgelegt. Unter der Überschrift „Sommerhitze – so schützen Sie Ihre Gesundheit“ gibt es hilfreiche Tipps und Gedanken, die im Internet abrufbar sind. Im Zusammenhang mit der Kampagne „Schattenspender“ hat das Umweltbundesamt einen Hitzeknigge erstellt. Zu beachten ist ebenfalls der frei zugängliche Onlinekurs der Johanniter Unfallhilfe: Zusätzlich prüft die Verwaltung Möglichkeiten, Alleinstehende zu unterstützen.

t1p.de/rs-gesundheit-und-hitze

Seniorenbeirat

Der Seniorenrat hat die Aufgabe, den Rat der Stadt sowie die Verwaltung in allen den Seniorinnen und Senioren in Remscheid allgemein betreffenden Fragen zu beraten und zu unterstützen. Er wird von Remscheider Bürgern, die 60 Jahre oder älter sind, zeitgleich mit der Kommunalwahl gewählt