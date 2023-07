Hitze: Feuerwehr mahnt zur Vorsicht

Einsätze

Gefährliche Körperverletzung am vergangenen Freitagabend.

Die Feuerwehr Remscheid zieht, trotz Hitze und Temperaturen von weit über 30 Grad im Schatten, eine vergleichsweise ruhige Bilanz vom Wochenende.

Remscheid. Bis zum späten Sonntagnachmittag habe es nur einen hitzebedingten Einsatz für die Wehren im Stadtgebiet gegeben, sagt Andreas Maron von der Leitstelle. Trotzdem bliebe Vorsicht das Gebot der Stunde: „Die pralle Sonne meiden und viel Wasser trinken bleiben die wichtigsten Tipps“, so Maron. Zudem sollten die Remscheider die enorme Waldbrandgefahr bedenken, die sich durch das heiße und trockene Wetter ergibt. „Glücklicherweise ist es aber auch diesbezüglich an diesem Wochenende nicht sonderlich stressig geworden“, sagt Maron.

Eine Verrauchung auf einem Balkon an der Emil-Rittershaus-Straße am Samstagmittag und ein kleiner Brand im Grüngürtel am Hasenberg am Samstagabend habe die Feuerwehr schnell in den Griff bekommen. -luh-

