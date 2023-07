Wo befinden sich diese Wohnblocks?

In der vergangenen Woche wurde beim RGA-Rätselfoto eine ganz besondere Straße gesucht: Eine RGA-Leserin bekam hier 1967 ihren Heiratsantrag. Was suchen wir dieses Mal?

Das neue Fotorätsel zeigt eine Gegend mit vielen Wohnblocks Ende der 60er/Anfang 70er Jahre. In welcher Straße und auf welchem Berg befinden sie sich? Schreiben Sie Ihre Lösung, gerne verbunden mit persönlichen Erinnerungen, bis zum 20. Juli an den RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid oder per E-Mail: redaktion@rga.de.

Die Auflösung des alten historischen Fotos

Von Andreas Weber

Remscheid. Ganz klar, die Gabelsbergerstraße, sagt Riccardo D’Avanzo: „Ich weiß es genau, da ich in dem zweiten Haus in der Nr. 1 wohne.“ Auch Gabriela Gillmeier kennt die Gegend bestens: „In dem Eck-Schieferhaus habe ich 1966 einige Jahre mit meinen Eltern gewohnt. Von hier aus bin ich täglich in die Stadtparkschule gegangen. Hier habe ich mich im Garten mit meinen Schulfreundinnen, unter anderem aus der Gabelsbergerstraße, getroffen.“ Viele schöne Stunden habe sie an diesem Ort in Alt-Remscheid verbracht, schreibt Gillmeier und nennt ein einschneidendes Erlebnis: „Hier wurde mir 1967 der Heiratsantrag gemacht.“ Auch Helmut Schucht lag mit seiner Lösung richtig: „Die Gabelsberger Straße liegt zwischen der Martin-Luther- und Königstraße, nahe dem Amtsgericht. Damals gab es wohl wenig Straßen, die nicht mit Kopfsteinpflaster ausgelegt waren.“

+ Bindeglied zwischen Königstraße und Martin-Luther-Straße: die Gabelsberger Straße. © Roland Keusch

Einige Informationen zur Gabelsberger Straße trug Jörg Wagner zusammen: „Die Häuserfronten wie auf dem Rätselfoto sind heute genauso wie zum Zeitpunkt der Aufnahme. Heute ist die Straße eine Einbahnstraße, welche man von der Martin-Luther-Straße zur Königstraße nutzen kann, von wo das RGA-Foto gemacht wurde, hinein in die Gabelsberger Straße. Sie hat zudem eine Länge von 156 Metern und ist darüber hinaus eine reine Wohnstraße.“ Wagner bemerkt richtig: „Die Gabelsberger Straße ist nur einen Steinwurf von einem früheren RGA-Rätsel entfernt, genau gesagt eine Parallelstraße.“

Anfang Juni hatte der RGA die Viktoriastraße gezeigt. Beide liegen nebeneinander, sind sich ähnlich, Verwechselungen waren programmiert. Mehrere Zuschriften – wie die von Peter Krämer, Volker Hebda, Hans-Walter Becker – nannten die Viktoriastraße als Antwort. Aber auch auf die Alleestraße hoch zur Dünkeloh-Klinik wurde getippt. Richtig darüber hinaus lagen Elfi und Ulrich Hager sowie Nicole Petsch.

+ Heute ist die Gabelsberger Straße, von der Martin-Luther-Straße runterkommend, eine Einbahnstraße. © Roland Keusch

Die Straße war 1893 nach Franz Xaver Gabelsberger, dem Erfinder eines kursiven (grafischen) Kurzschriftsystems und damit eines Vorläufers der heute gebräuchlichen Deutschen Einheitskurzschrift benannt worden. Er wurde am 9. Februar 1789 in München geboren, heiratete 1816 Franziska von Schweller, mit der er zwei Kinder hatte, und starb am 4. Januar 1849 in München an einem Schlaganfall.

Franz Xaver Gabelsberger war 1819 der erste Stenograf in der bayrischen Abgeordnetenkammer. Seine Kurzschrift war das mit Abstand erfolgreichste Stenografiesystem in Deutschland und Österreich und wurde auf zahlreiche Sprachen übertragen.

