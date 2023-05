Um welche Straße handelt es sich?

RGA-Rätselfoto zeigte den Alten Markt in Lennep. Die evangelische Stadtkirche und das Rathaus waren markante Anhaltspunkte.

Heute werfen wir einen Blick in eine durchaus bekannte Straße in Alt-Remscheid. Um welche handelt es sich? Schicken Sie Ihre Lösung, gerne auch verbunden mit persönlichen Erinnerungen, bis zum 18. Mai per Post an den RGA, Alleestraße 77 - 81, 42 853 Remscheid oder per E-Mail: redaktion@rga.de. Repro: Roland Keusch

Das alte Rätsel: Lithografie erinnert Ehepaar an ihre Trauung

Von Andreas Weber

Remscheid. Die Lithographie hängt im Flur ihres Hauses in Neustetten als Erinnerungsstück. Nicola und Stefan Meingast meldeten sich deshalb auf das Rätselfoto: „Die Aufnahme von 1830 ist eine Lithographie von G. Franke-Frielinghausen nach einer Zeichnung von A. Lehmann. Sie zeigt den Markt in Lennep. Im Zentrum sieht man den Turm der evangelischen Stadtkirche mit ihrer achteckigen, verschieferten Zwiebelhaube.“ Es war die Kirche, in dem Meingasts im September 1990 getraut wurden.

Auch Lennep-Kenner Klaus R. Schmidt ist die Abbildung wohlbekannt: „Sie zeigt eine Gouachezeichnung ‚Der Markt in Lennep‘ des bislang unbekannten Künstlers A. Lehmann von 1830. Das mehrstöckige Steinhaus auf der rechten Bildseite wurde 1791 erbaut und diente zuletzt als Amtsgericht. Es wurde am 19. März 1945 bei einem Fliegerangriff völlig zerstört.“

+ Der Markt in Lennep um 1830: Der Turm der evangelischen Stadtkirche ragt im Hintergrund heraus. © Roland Keusch

Das Motiv, so Schmidt, sei bei vielen Gelegenheiten veröffentlicht worden, unter anderem als Titel einer Ausstellungsbroschüre „Lennep, Stadt mit Zukunft“ 1976 und auf Seite 36 in „Historisches Lennep“ 2002 von Egon Viebahn im RGA–Buchverlag. „Auf große Beachtung stieß 2009 die Herausgabe einer Lithographie in einer Auflage von 100 Exemplaren durch die Lenneper Altstadtfreunde.“

Nur eine grundlegende Veränderung macht Dieter Prill aus: „In den vergangenen knapp zwei Jahrhunderten ist nur das Gebäude rechts gewichen. Die anderen Gebäude am Alter Markt in Lennep sind nahezu unverändert erhalten. Das gesuchte Bauwerk ist die ‚evangelische Stadtkirche‘ in Lennep, die erstaunlicherweise während der zwei Weltkriege unversehrt blieb.“ Begonnen wurde der Bau dieser Kirche mit ihrem 51 Meter hohen Turm im 13. Jahrhundert, musste jedoch 1746 nach den vierten Lenneper Stadtbrand neu aufgebaut werden, schreibt Prill weiter.

Rathaus fiel 1945 Bombenangriff der Alliierten zum Opfer

Heinz-Jürgen Schmitz ergänzt: „Nach dem verheerenden Stadtbrand von 1746 legte man am 23. Juli 1750 den Grundstein für die neue Kirche. Sie wurde am 10. Jahrestag des Feuers am 6. Oktober 1756 feierlich eingeweiht. Den Abschluss der Arbeiten markierte die Aufstellung der Orgel im August 1779. Neben dem alten Rathaus erkennt man die Dachreiter der Klosterkirche. Diese diente der Gemeinde bis 1868 als Kirche, in der regelmäßig Gottesdienste stattfanden. Sie ist und war ein Bauwerk, welches den Glanz und Wohlstand der ehemaligen Kreisstadt dokumentiert. Bis zum heutigen Tag ist die historische Altstadt um den Markt das Herzstück Lenneps.“

+ Das einstige Gebäude auf der rechten Seite, das Rathaus, gibt es seit dem Bombenangriff 1945 nicht mehr. © Roland Keusch

Jörg Wagner wusste die Antwort ebenfalls: „Das zu sehende Rathaus ist einem der Bombenangriffe der Alliierten Streitkräfte im 2. Weltkrieg zum Opfer gefallen, wurde abgerissen und nicht wieder aufgebaut. Des Weiteren verlor Lennep seine Rechte als Stadt und wurde zu Remscheid eingemeindet wie Lüttringhausen und Bergisch Born.“

Heinz-Jürgen Schmitz beleuchtet auch das Rathaus: „Vor der Stadtkirche ist das nach heutigen Erkenntnissen dritte Lenneper Rathaus aus den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts gut zu erkennen. Das alte Rathaus hat das ursprüngliche barocke Zwerghaus, das später einem klassizistischen Giebel weichen musste. Rechts erkennt man das um 1791 erbaute und 1945 bei einem Luftangriff zerstörte Gebäude, in dem von 1836 bis 1891 im Erdgeschoss die Stadtverwaltung war. Das Gericht und die Lenneper Sparkasse waren hier ebenfalls ansässig.“

Roland Benscheid geht auf Lenneps Geschichte ein: „Lennep erhielt um 1230 Stadtrechte mit befestigter Stadtmauer. 1569 zerstörte ein großer Brand die Stadt bis auf 17 Häuser. 1746 brannte Lennep zum vierten Mal nieder. Danach war war der Neubau der heutigen Kirche notwendig. Dieser erfolgte erst 1750 bis 1756. Das Gotteshaus wurde als barocke, protestantische Predigtkirche im ‚bergischen Typus‘ errichtet. Endgültiger Abschluss der Bauarbeiten mit Orgelweihe war 1779.“

Richtig lagen auch Helmut Schucht Jürgen Koppka Thorsten Wolff Professor Dr. Martin Ohst, Peter Krämer.