Wo ist dieses Haus zu finden?

Das Rätselfoto der Vorwoche zeigte ein prächtiges Haus mit interessanter Geschichte.

Von Sven Schlickowey

Das Rätselbild der vergangenen Woche: Villa diente als Versteck vor den Nazis

„Dieses Haus steht in der Büchelstraße Nummer 19 auf dem Hasten“, schreibt uns Hans-Werner Mellin zu dem Rätselbild der vergangenen Woche - und damit hat er natürlich recht. So wie viele andere auch, die das prachtvolle Gebäude erkannten. Wobei Hans-Werner Mellin auch klar im Vorteil war, weil er mal in dem Haus gewohnt hat, bis zu seiner Hochzeit 1971, wie er uns schreibt. „Dann hat es mich nach Hückeswagen in die Perle des Bergischen Landes verschlagen.“

+ 1974 entstand unser Rätselfoto der Vorwoche, das gesuchte Haus war aber noch gut erkennbar © Roland Keusch

Damit „verpasste“ er Monika Nast, die uns ebenfalls schreibt und ebenfalls dort wohnte, um ein paar Jahre. „Als wir 1975 heirateten, zogen wir in dieses Haus und bewohnten die obere Etage“, weiß sie zu berichten. Zwei Jahre sei das junge Paar geblieben –und habe in dieser Zeit dort einiges erlebt.

Doch auch ohne es mal bewohnt zu haben, konnte man das Haus offenbar gut erkennen, wie Ernst Günther Söhnchen zeigt. Der kommt nicht nur heute „fast täglich“ daran vorbei, wie er uns schreibt, sondern pflegte früher auch eine Geschäftsbeziehung mit dem damaligen Eigentümer: „Es war Ferdinand Reh jun., der in dritter Generation Teilhaber der Sägen- und Werkzeugfabrik Carl Eduard Domenicus war.“ Diesen habe er mit Maschinenmesser beliefert. „Im Erdgeschoss des Hauses gab es ein Kontor, wo Herr Reh die Sägen und Werkzeuge in die gesamte Welt verkaufte. Ich habe ihn dort noch bildlich vor Augen.“

+ Viele Details an der Fassade des imposanten Gebäudes sehen auch nach bald 50 Jahren noch genauso aus. © Roland Keusch

An den Firmengründer Carl Eduard Domenicus, nach dem übrigens die nahe Eduardstraße benannt wurde, erinnert auch Jörg Wagner. Der darüber hinaus über das Haus zu berichten weiß: „In der Zeit der Nazi-Diktatur fanden Angehörige in diesem Haus Unterschlupf vor den Häschern der Nazis.“ Ein Punkt, den auch Klaus R. Schmidt aufgreift: „Erst vor Jahresfrist wurde durch eine Lokalhistorikerin bekannt, dass der jüdische Schwiegersohn Oskar Pollitz noch vor Kriegsende ein halbes Jahr lang in einer Dachkammer des Reh'schen Hauses erfolgreich versteckt wurde, was ein nicht unerhebliches Risiko Reh bedeutete.“ Gemeint ist die Recherche von Andrea Blesius vom Verein Pferdestall. Deren Grundlage war das Buch „Köln Appellhofplatz“, die Autobiografie von Elsbeth von Ameln, der Tochter von Oskar Pollitz.

Als Pollitz in dem Haus unterkam, hieß die Straße davor noch Ludendorffstraße, berichtet unter anderem Volker Hebda, wohl benannt nach General Erich Ludendorff, der als einer der Väter der Dolchstoßlegende gilt und am Kapp-Putsch teilnahm. Auf den früheren Straßennamen weist auch Michele Jaspers hin, die über das Haus schreibt: „Ich persönlich kenne dieses aus meiner Kindheit, da dort von 1975 bis 1979 mein Schulweg zur Grundschule her ging.“

Eine besondere Beziehung zu dem Haus hat auch Heinz-Jürgen Schmitz, der dazu beigetragen hat, dass es bis heute im alte Glanz erstrahlt, wie er berichtet: „Ich persönlich habe an diesem prachtvollen Patrizierhaus im Jahr 1982 mit meiner Firma die Malerarbeiten ausgeführt.“ Auffällig seien das wunderschöne Portal mit den im Bergischen typischen beiden Seitenfenstern, die Schiebefenster mit ihrer Sprosseneinteilung, der ansehnliche Dachgiebel und die aus Holz gearbeiteten Bänder, die bis zum Dach reichen. „Für uns Fachleute war dies eine interessante Arbeit, da die strengen Vorgaben der Denkmalschutzbehörde eingehalten werden mussten.“ Und auch die heutigen Besitzer gäben sich viel Mühe, „den Charme des Hauses von einst wieder ins rechte Licht zu rücken“.

Die richtige Antwort wussten unter anderem auch Brigitte Herbertz, Helmut Schucht und Edelgard Diederichs.