Wer erkennt diesen Ort in Lennep?

Das historische Foto der vergangenen Wochen zeigte den Hasten und die Büchelstraße – Leser erinnerten sich an die Firmen Keiper und Edscha.

Remscheid. Beim heutigen Rätsel wird es kniffelig. Die Aufnahme von Rudi Honsberg aus dem Jahr 1985 zeigt eine Produktionsstätte in Lennep, die gerade abgerissen wurde. Heute stehen dort Wohnungen. Wo wurde das Bild aufgenommen? Schicken Sie die Lösung, gerne verbunden mit ihren Erinnerungen bis zum 13. April an den RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid, E-Mail: redaktion@rga.de

Das Rätselbild der vergangenen Woche: Der Wasserturm wurde 1982 abgerissen

Der Wasserturm ist es, der heute im Ortsbild in Hasten fehlt. Das erkannten auf unserem historischen Foto der vergangenen Woche viele. Wie Ulrike Buschmann: „Der Wasserturm wurde vor Jahren abgerissen, da keine Verwendung mehr. Dahinter ist der große Büroanbau der ehemaligen Firma Keiper zu sehen, bei der ich bis 2009 beschäftigt war. Heute befindet sich in diesem Gebäude ein Teilbereich der Firma Vaillant. Direkt daneben müsste die Baumschule Müller zu sehen sein, die inzwischen einen anderen Standort hat. Nicht zu vergessen die schöne Hastener Pauluskirche.“

+ Auf diesem Foto von Rudi Honsberg aus dem Jahr 1979, von der Sieper Straße aufgenommen, stand der Turm noch. © Roland Keusch

Vertiefend schreibt Roland Benscheid zur Geschichte des Turms: „Er wurde 1909 eingeweiht und war bis 1969 in Betrieb. Die Wassertürme in Reinshagen und Hasten hatten nach der Inbetriebnahme des Wasserbunkers am Stadtpark an Bedeutung verloren. Diese ersetzte man nach und nach durch elektrische Pumpwerke, die für den erforderlichen Wasserdruck sorgten. In der Nähe des abgerissenen Wasserturmes befand sich das Stammwerk der 1870 gegründeten Firma Edscha, die heute mit vielen Standorten im In- und Ausland Weltmarktführer im Bereich Scharniertechnik ist. Eine weitere Firma war Fritz Keiper, später Keiper Recaro, ein Hersteller für Sitzprodukte, dort 1920 gegründet, aber nicht mehr in Remscheid ansässig.“ Jörg Wagner fügt hinzu: „Fast vis-a-vis der Pauluskirche musste man nur auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Firmengelände Keiper Recaro ein Stück entlang am Haus 52 und 52a vorbei und stand davor. Die Schiefereindeckung des Daches wurde 1909 von der Dachdecker- und Bauklempnerfirma W. Carl Hermann ausgeführt.“

Helmut Schucht meint: „Die Remscheider Stadtwerke haben den Wasserturm in Hasten untergebracht, es ging um die Wasserversorgung in Remscheid. Ein Wasserturm stand in der Hochstraße und wurde von der Pumpstation im Eschbachtal mit Wasser versorgt. So konnten die Stadtwerke mit einer bestimmten Technik Remscheid und Umgebung mit dem Nass versorgen.“

Abgerissen wurde der Hastener Turm 1982, nachdem er 13 Jahre zuvor an Keiper/ Recaro verkauft worden war. Der Wasserturm verfügte über ein Volumen von circa 400 Kubikmetern, versehen war er mit einem Behälter, der aus dem durch Umbau erweiterten Waterbölles in der Scheiderstraße entnommen worden war, weiß Heinz-Jürgen Schmitz.

+ Heute verdeckt nichts mehr den Blick auf das ehemalige, mehrgeschossige Firmengebäude von Keiper. © Roland Keusch

Zur Pauluskirche schreibt der Leser: „Als der Turm 1909 eingeweiht wurde, war die links im Foto zu sehende Pauluskirche 56 Jahre alt. Die 1850 bis 1853 erbaute evangelische Pauluskirche war seit 1871 eine selbstständige Freikirche.“ Zu Keiper weiß Schmitz: „Die damalige Beschlägefabrik Keiper wurde bis zur Fusion mit Recaro von der Familie Putsch erfolgreich geführt. Keiper Recaro entwickelte sich zu einer Weltfirma.“

Automobilzulieferer schloss Standort endgültig 2017

Keiper, später mit Stammsitz in Kaiserslautern, war ein Automobilzulieferer und produzierte Sitzkomponenten und multifunktionale Sitzstrukturen aus Metall für die Autoindustrie. 2010 ging die Keiper Recaro Group an Johnson Controls, 2015 wurde es weiter veräußert an Adient. Der Standort Hasten wurde zum 30. September 2017 geschlossen. 126 Adient-Mitarbeiter waren betroffen.

Schmitz verweist auch auf Edscha: „Die Büchelstraße war der Geburtsort von Edscha. Der Firmengründer Eduard Scharwächter (1844 bis 1923) legte den Grundstein für den späteren Großbetrieb in der Büchelstraße 23.“

