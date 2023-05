Welchen Ort zeigt diese Aufnahme von 1830?

Das Rätselfoto der vergangenen Woche zeigte die Emil-Rittershaus-Straße – Viele Leserzuschriften drehten sich um das Hotel-Restaurant an der Ecke.

Remscheid. 1830 entstand diese Aufnahme. Nicht alles sieht heute anders aus. Zumindest ein Bauwerk sollte schnell des Rätsels Lösung bringen. Schreiben Sie bis 11. Mai, gerne verbunden mit persönlichen Erinnerungen, an den RGA, Alleestraße 77-81, 42 853 Remscheid, E-Mail: redaktion@rga.de

Das Rätselbild der vergangenen Woche: Hut und Schal des Täters im Lokal ausgestellt

Der Blick die Emil-Rittershaus-Straße hoch zur Martin-Luther-Straße wurde vergangenen Samstag gezeigt. Das Haus links an der Ecke war das Elternhaus von Manfred Schumacher. Mittlerweile ist er im niedersächsischen Bassum beheimatet, in den 50er-Jahren verbrachte Schumacher (Jahrgang 1941) im Zum Prinzen Friedrich-Leopold seine Kindheit. Sein Vater war (Mit-)Eigentümer des Hotel-Restaurants. Schumacher denkt zurück: „Das Hotel diente unter anderem als Tagungslokal für den MGV Liederbund Schüttendelle, den Remscheider Männer-Gesangverein mit seinem bekannten Chorleiter und Liedermacher Gus Anton sowie als Tagungsraum und Treffpunkt für den PSV Remscheid. Für mich waren die Mitte der 50er- bis Anfang der 60er-Jahre wöchentlich am Samstag (20 Uhr) stattfindenden Tanzabende und am Sonntag ab 16 Uhr das zum Kaffee durchgeführte Tanztreffen das Highlight. Zum Tanz spielte eine sechsköpfige Band aus Wuppertal auf.“

+ Die Fassadenwerbung verkündete es: In der Gaststätte Hrabar gab es vor Jahrzehnten Dortmunder Union Bier. © Roland Keusch

Im 2. Weltkrieg wurde das Gebäude getroffen: „Nach Erzählungen meiner Stiefmutter, Meta Hrabar, jahrzehntelange Eigentümerin des Hotels, wurde durch den Bombenangriff in der Nacht vom 30. auf 31. Juli 1943 der im Fachwerkhaus-Stil erbaute Hotelkomplex stark beschädigt. An der rechtsseitig befindlichen Hauswand wurde ein riesiger Spalt festgestellt, der vom Dach bis zum Erdboden reichte. Bedingt durch den Baustil als Fachwerkhaus konnte mit Hilfe von Flaschenzügen der Riss zusammengeführt und geschlossen werden“, schreibt Schumacher.

+ Das Eckhaus an der König-/Emil-Rittershaus-Straße bietet heute einen traurigen Anblick. Die Gastro gibt es nicht mehr. © Roland Keusch

Später wurde aus der Emil-Rittershaus-Straße 1 die Gaststätte Alt-Remscheid, wie Helmut Schucht berichtet. „Dort gab es ein Gesellschaftszimmer, in dem sich die Raucher regelmäßig trafen und Dortmunder Bier tranken.“ Heinz-Jürgen Schmitz weist auf einen weiteren Aspekt hin: „Das wunderschöne Schieferhaus macht heute einen traurigen Eindruck. Ich habe an das in den 60er- und 70er- Jahren weit über Remscheid hinaus bekannte Restaurant schöne Erinnerungen. Dort konnte man im Bergischen Stil gehaltene einzelne Häuschen, in denen bis zu acht Personen Platz fanden, buchen. In die Schlagzeilen geriet das Restaurant, als in den 70er-Jahren ein Verbrechen geschah. Ich erinnere mich gut, dass damals Hut und Schal des unbekannten Täters ausgestellt waren. Später geriet das Lokal erneut in die Schlagzeilen, als ein Feuer einen Teil in Schutt und Asche legte.“

Angela Grimberg wuchs gegenüber der Gaststätte auf und wurde an ihre Kindheit erinnert. Peter Krämer berichtet: „Kurz unterhalb der Martin-Luther-Straße gab es einen Nachtclub, der „Young Lady“ hieß. Das war zu meiner Kinder- und Jugendzeit.“ Zum VW Käfer linkerhand auf dem Rätselfoto fällt Wagner ein: „Das prägende Fahrzeug dieser Zeit. Parkplatzsorgen gab es nicht. Anfang der 70er haben Kinder die Kennzeichen von Autos straßenweise aufgeschrieben, um die Zettel bei der Polizei am Quimperplatz abzugeben. Das waren die Anfänge der RAF und es hätte ja ein Treffer dabei sein können. Mein Vater, Polizist, hatte uns halb aus Spaß, halb aus Ernst, ermutigt.“

Zum Namensgeber der Straße, trugen Dieter Prill und Jörg Wagner bei: Es ist der Dichter Friedrich Emil Rittershaus, geboren am 3. April 1834 in Barmen und am 8. März 1897 ebenda gestorben. Er verfasste zahlreiche Erzählungen, Gedichte und Romane. Bis heute bekannt ist er vor allem als Verfasser des Westfalenliedes. Darüber hinaus war er Kaufmann. 1856 übernahm Rittershaus die Metallwarenfabrik seines Schwiegervaters Lucas und baute sie aus. Später gründete er in Elberfeld seine eigene Firma E. Rittershaus u. Cie.

Weitere richtige Einsendungen schickten Jürgen Koppka, Wolfram Heinrichs, Ulrich Hainbuch.