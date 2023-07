Wer kennt diese Anliegerstraße?

Das Rätselfoto der vergangenen Woche zeigte die Einmündung Freiheitstraße/Schüttendelle/Alleestraße. Was suchen wir dieses Mal?

Eng ist diese Anliegerstraße in Lennep. Die Bäume sind weg, im hinteren Teil findet sich links ein Fabrikgelände. Welche Straße suchen wir? Schreiben Sie die Lösung, gerne verbunden mit Ihren Erinnerungen, an: RGA, Alleestraße 77-81, 42 853 Remscheid. E-Mail: redaktion@rga.de.

Das Rätselfoto der vergangenen Woche: Amtsgericht prägt Kreuzung seit 1924

Von Andreas Weber

Remscheid. Wer mit scharfen Augen und Lupe rangeht, hätte das Schild am rechten, im Schatten liegenden Gebäude lesen können: Schüttendelle. Gesucht wurde auf dem Foto vergangenen Samstag die Kreuzung Amtsgericht. „Geradeaus die Freiheitstraße, rechts runter die Schüttendelle und links bergauf das Ende der Alleestraße“, schreibt

+ Eine der großen Kreuzungen in Remscheid: Freiheitstraße, Schüttendelle und Alleestraße treffen aufeinander. © Roland Keusch

Peter Krämer. Und er fährt fort: „Damals war der Eingang zum Amtsgericht an der Freiheitstraße, heute steht dort oft der getarnte Blitzer. Gut zu erkennen die zwei Wagen der elektrischen Straßenbahn, „Lektrische“ genannt, und die zahlreichen Pfosten für die Oberleitung. Die Lokalität gegenüber schenkte anscheinend Essener-Aktien-Bier aus, die Brauerei hat wohl nicht überlebt. Dort befindet sich heute das Remscheider Ärztehaus.“

Vieles hat sich baulich verändert. Auch wo das Ärztehaus steht. „Davor war ein Aldi drin. Auf der linken Seite der Freiheitstraße sieht man das Amtsgericht. Das Gebäude gegenüber mit der großen Giebelwand ist außer dem Amtsgericht das einzige, das noch existiert. Dort befindet sich seit vielen Jahren der Mammut-Fliesenmarkt. Das Gebäude selbst bietet einen traurigen Anblick“, urteilt Michael Müller. Nebenbei, bemerkt Müller: „In der Nähe gibt es den Richtweg, der zur Scheider Straße führt. Diesen Weg vom Gericht gingen in früheren Zeiten die Gerichteten und erwarteten ihr Schicksal.“

+ Ecke Freiheitstraße / Schüttendelle heute: links das Amtsgericht, rechts das Ärztezentrum. © Roland Keusch

Zum Gericht weiß Dieter Prill: „Remscheids erstes Amtsgericht wurde 1893 in der Schützenstraße errichtet. Im Laufe der Jahre wurde es zu klein und vor dem ersten Weltkrieg begannen die Planungen für ein größeres Gebäude. Kriegsbedingt und durch wirtschaftliche Probleme konnte das neue Amtsgericht an seinem heutigen Standort in der Freiheitstraße erst gegen Ende 1924 fertiggestellt werden. Links im Bild ist gut der damalige Eingang an der Freiheitstraße zu erkennen.“ Das ehemalige Gerichtsgebäude an der Schützenstraße trägt noch die Aufschrift Königliches Amtsgericht und wird von der Stadtverwaltung genutzt.

Noch mehr historische Fotos

Weitere Details liefert Heinz-Jürgen Schmitz: „Auf der rechten Seite zu erkennen ist das Schieferhaus, in dem ein Tabakgeschäft zu Hause war. Dahinter ist der Steinbau des Süßwarengroßhändlers Artur Kaiser. Dahinter war die Firma Witzel zu Hause. Heute sucht man die unterschiedlichen Baustile vergeblich.“ Nicht im Bild: An der Ecke Königstraße/Schüttendelle stand eines der zwei Eckhäuser von Remscheid, scherzhaft Bügeleisen genannt. „Dort hatte der Lebensmittelgroßhandel Adolf Schürmann eine seiner Filialen. Leider musste auch dieses Schmuckstück im Zuge des Umbaus weichen“, bedauert Schmitz. An dem Knotenpunkt fuhr die „Lektrische“ vor dem 2. Weltkrieg sowohl in Richtung Hauptbahnhof wie die Alleestraße hinauf beziehungsweise hinunter nach Westhausen.

Roland Benscheid dazu: „An der Kreuzung Amtsgericht stehen ca. Anfang der 1930er Jahre zwei Straßenbahnen in der Ausweiche zur Freiheitstraße bereit. Das in einem Bogen nach rechts verlaufende Gleis führt Richtung Schüttendelle/Vieringhausen. Zusätzlich kreuzen die Gleise Alleestraße/Schüttendelle. Die Straßenbahnstrecke Markt, Amtsgericht über Stachelhausen wurde 1950 stillgelegt und von Autobussen übernommen.“

Weitere richtige Antworten schickten Andreas Zell, Tim Bergmann, U. Obodzinski, Volker Hebda und Helmut Schucht.