Rätselbild: Gesucht wird ein Turm

Das Rätselfoto der vergangenen Woche zeigte Hastener Hofschaft - Der Verein Hasten für Hasten bietet am 9. September wieder eine Führung an.

Remscheid. Auf den Turm am Büchel folgt ein weiterer, aus einer Hofschaft in einer Tallage, der aus 1550 bis 1575 datiert. Wo befindet sich dieses Gebäude? Schreiben Sie die Lösung, gerne mit Ihren Erinnerungen, bis 24. August an RGA, Alleestr. 77-81, 42853 Remscheid; Email: redaktion@rga.de

Das Rätselbild der vergangenen Woche: Ältestes Baudenkmal Remscheids steht in Büchel

Remscheid. Seit 55 Jahren lebt er nicht mehr in Remscheid. Deshalb formulierte Rolf Geese eine vorsichtige Antwort auf unser Rätsel: „Ich glaube den Büchel an dem großen Schieferhaus erkannt zu haben. Falls nicht, sei mir verziehen.“ Das müssen wir nicht, denn: Der Büchel ist richtig. Bei Günter Kraft ging es fix. Als jahrzehntelanger Anwohner (Büchel 50) erkannte er die Hastener Hofschaft sofort. „Versteckt hinter dem Fachwerkhaus befindet sich der 'Wehrspeicher' aus dem 14./15. Jahrhundert. Im Volksmund bekannt als Pulverturm.“ Kraft empfiehlt einen Rundgang über die Hofschaft mit ihren historischen Beschilderungen.

+ Die Hofschaft Büchel 1991. © Roland Keusch

Die gibt es bald, berichtet Ernst-Günter Söhnchen vom Verein Hasten für Hasten. Am Samstag, 9. September, ist die nächste Führung über den Büchel terminiert. Das alte RGA-Bild nennt Söhnchen „fast einen Hotspot von besonderen Häusern“ in Büchel: „Das mehrstöckige Fachwerkhaus Büchel 23 aus dem 18. Jahrhundert verdeckt den dahinterstehenden Wehrturm. Diese Türme, die als Speicher und Fluchttürme gegen brandschatzende Reitertrupps dienten, entstanden im 15. Jahrhundert oder früher. Der Wehrturm auf dem Büchel ist ansonsten das älteste Baudenkmal von Remscheid. Die auf den Stützmauern angebrachte Tafel mit Text über diese Historie beschreibt das.“ Der Heimatverein hat Rundgänge eingerichtet, mit Infotafeln an einigen Häusern. Ernst-Günter Söhnchen geht auch auf die andere Straßenseite ein: „Hier sehen wir noch Teile der Vorderseite des Kaufmannhauses, genannt Luckhaus-Haus oder Altena-Haus. Von hier wurden Werkzeuge in die ganze Welt verschickt.“

+ Tradition wird hier gepflegt, im Ortsbild hat sich nicht viel geändert über die Jahrzehnte: die Hofschaft Büchel. © Roland Keusch

Zum Haus von Engelbert Luckhaus bemerkt Heinz-Jürgen Schmitz: „Dieser war Begründer des damaligen Weltunternehmens Luckhaus und Günther. Prunkstück ist der Posaunenengel als Wetterfahne. In den 1990er-Jahren wurde das Gebäude vom Remscheider Architekten Adolf Böker kernsaniert.“ Der Büchel sei vor Jahrhunderten Hauptstandort der Sensenschmiederei gewesen. Schmitz verweist beim Gang durch die Gassen auf die eigenwillige Bauweise: „Zu bewundern sind die Häuser des Barock und Rokoko sowie die windschief gewordenen Fachwerkhäuser mit nagelbeschlagenen Türen.“

Einmal Büchel, immer Büchel. Das gilt für Ramona Kuhl: „Ich lebe mein ganzes Leben – 48 Jahre – hier und habe den Zusammenhalt der Nachbarschaft immer sehr geschätzt. Leider sind mit den Jahren viele alte Büchler verstorben oder weggezogen. Man hat mit den neuen Nachbarn nicht mehr so diese enge Verbundenheit.“

Noch mehr historische Fotos

Norbert Baus ist zugezogen. „Meine Frau Marliese Engels, die auf dem Büchel geboren ist, hat mich hierhin gelockt. Bei dem ersten Hoffest bin ich von den Büchlern als Hergelopener herzlich aufgenommen worden, viele Freundhaften sind entstanden.“

Der „schiefe Büchel“ werde dieser Abschnitt genannt, schreibt Jörg Wagner: „Der Büchel gehört zu einer der ältesten Hofschaften von Remscheid um 1369. Traditionen werden hier hochgehalten.“ Den Bescherungsverein kennt Hartmut Otremba bestens: „Die Bücheler Einigkeit ist fester Bestandteil im Zusammenleben der Anwohner. Sie besteht über 100 Jahre. Vor allem Kinder werden beschert, jedes Jahr wird zur Weihnachtsfeier eingeladen, alle zwei Jahre Kirmes mit Hahneköppen gefeiert.“ Leider gäbe es an dieser Straße keine Gastwirtschaft mehr, die früher Mittelpunkt des Büchels war.

Weitere richtige Antworten schickten Carmen Kühnel, Jutta Ochsenknecht, Renate Friederich, Klaus Quinting, Helmut Schucht.