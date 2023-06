Wo stand dieses prächtige Gebäude?

Was suchen wir?

Erinnerungen an Frantzen und Roin kamen beim vergangenen historischen Foto hoch. Was suchen wir dieses Mal?

An dieser Einmündung hat sich nicht nur einer der beiden Straßennamen geändert, vom prächtigen rechten Gebäude blieb nur das Portal vorne erhalten. Schicken Sie die Lösung, gerne mit persönlichen Erinnerungen an RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid, E-Mail: redaktion@rga.de.

Das historische Foto zeigte die Einmündung Freiheit-/Blumenstraße: Schnapsgeruch brannte sich in die Nase

Von Andreas Weber

Remscheid. Hätte Fotograf Roland Keusch bei der Bearbeitung dem Foto eine Original-Duftnote mitgeben können, wäre die Lösung einfacher gefallen, glaubt Volker Leitzbach: „Vermutlich wären mehr Ältere auf die richtige Spur gekommen.“

+ Vor Jahrzehnten ohne Ampel: die Einmündung Alte Freiheit-/Freiheitstraße und (hinten) der Abzweig Blumenstraße. © Roland Keusch

Denn, so erinnert sich Leitzbach: „Rechts um die Ecke, gerade nicht mehr auf dem Foto, befand sich die Kornbrennerei Gebr. Frantzen. Zu aktiven Zeiten gab sie heftige Gerüche an die Umwelt ab, wenn die Spezialitäten gebrannt wurden. Als Schüler auf dem Weg zur Brüderstraße, vom Kremenholl kommend, ging es über die Ecke Freiheit-/Kremenholler Straße. Ob im Bus, auf dem Rad oder zu Fuß, hier gab es Deftiges in die Nase. Der Geruch von Frantzen war intensiver als der des Straßenverkehrs.“

Auch Michael Becker denkt zurück. Als Kind gehörte die Kreuzung zu seinem Schulweg vom Kremenholl zur Wilhelm-Harffen-Schule: „Da es keine Ampeln gab, musste man über die Zebrastreifen gehen. Dort standen Schülerlotsen und hielten den Verkehr an.“ Becker schreibt weiter: „Zu dieser Zeit waren die Alte Freiheitstraße und die obere Kremenholler Straße keine Einbahnstraße. Heute darf man nur bergauf fahren. Möchte man zum Honsberg oder Kremenholl, muss man die Südstraße bergab benutzen. Im Hintergrund sieht man die St.-Suitbertus-Kirche. Davor im Bau das Haus der Firma Roin. Davor biegt die Blumenstraße Richtung Markt ab. Links im Gebäude mit dem Vordach ging ich zum Friseur. Heute ist dort ein Versicherungsbüro. Links daneben hinter den Bäumen steht eine Villa, die heute eine Ruine ist.“ Heinz-Jürgen Schmitz bemerkt dazu: „Franzens zeigten damals mit der Pracht der Villa an der Freiheitstraße ihren Reichtum. Heute ist die verwilderte Ruine ein Schandfleck.“

Roland Benscheid schätzt, dass das Foto Ende der 1960er-Jahre entstanden sein dürfte. „An der Ecke Blumenstraße entstand der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses der Firma Rudolf Roin, einem Handel für Werkzeuge und Industriebedarf. Im Hintergrund ist die neoromantische St.-Suitbertus-Kirche an der Papenberger Straße erkennbar. Das Gotteshaus wurde 1882/83 erbaut. 1895 erfolgte der Bau eines Glockenturms.“

+ Heute ist sie bergauf eine Einbahnstraße: die Alte Freiheitstraße, die hier auf die Freiheitstraße mündet. © Roland Keusch

Peter Krämer fügt hinzu: „Im Rücken hatte der Fotograf den bekannten Motorroller-Spezialisten Motor Eberhard. Der Senior hat noch zuverlässig an BMW-Motorrädern geschraubt.“

Auch Dieter Prill richtet sein Augenmerk auf Fahrzeuge: „Wenn ich das richtig deute, fahren vier Opel-Modelle über die Straßen, der dunkle Rekord B hinter dem Zebrastreifen (Übergang zum Frantzengässchen) und der helle Rekord P 2 vor der Reklametafel auf der Freiheitstraße. Rechts von der Litfasssäule begegnen sich ein Rekord B und Admiral A in der Alten Freiheitstraße.

Die Erinnerungen von Edelgard Roin haben einen familiären Hintergrund. Sie denkt an den Rohbau der Firma Roin. „Das Foto muss 1966 entstanden sein. In dieser Zeit lernte ich meinen Mann, den ältesten Sohn der Familie Roin kennen und bin auch später gerne in diesem Haus ein- und ausgegangen.“ Sie fahre heute noch gerne durch die Freiheitstraße, allerdings nicht abends, „da man schnell vergisst, dass ab 22 Uhr ein Tempolimit von 30 km/h gilt“.

Weitere richtige Einsensendungen schickten Helmut Schucht, Paul Adams, Jörg Wagner, Herbert Hildebrandt,Hans Klawitter, Hilla Neveling, Elfi/Ulrich Hager, Heinz-Peter Riedemann.