Erkennen Sie dieses inzwischen abgerissene Gebäude?

Das Rätselfoto der vergangenen Woche zeigte die Kreuzung Hastener-/ Büchelstraße – Ordnungshüter bekam zu Weihnachten Präsente auf die Verkehrsinsel gestellt.

Das historische Foto der vergangenen Woche: Bescherung für die freundliche Verkehrspolizei

35 richtige Einsendungen beim Rätselfoto bezeugen: So schwer war der Turmhof in Hasten nicht. „Sofort erkannt“, vermeldete Bernd Lauer: „Der Turmhof war von 1953 bis 1976 mein Zuhause, dort habe ich gewohnt. 1898 war es ein Hotel, errichtet von drei Bauherren. Auf den Wohnungstüren gab es die Zimmernummern des ehemaligen Hotels. Die vorherige Besitzerin ‚Clärchen‘ hat uns viele schöne und nicht so schöne Geschichten erzählt. Ich habe mich sehr über diese Aufnahme gefreut, da ich sie nicht besitze. In meiner Küche hängen unzählige Aufnahmen des Turmhofs.“

+ Das markante Turm in Feld, wie es früher hieß, dem Herzen des Hasten mit dem Zeitungs- und Tabakwarengeschäft. © Roland Keusch

Gewohnt hat dort auch Frauke Lindenau: „Über 20 Jahre haben wir im Turmhaus die Aussicht genossen. Das Feuerwerk der Kirmes und an Silvester waren ein Highlight.“

Jörg Kohl verweist auf ein Feuer: „Das Gebäude mit dem Turm ist in den 1970er/80er-Jahren teilweise ausgebrannt. Mein Vater kam in dieser Nacht von der Schicht und erzählte, dass die Laternen- und Ampelmasten aussahen wie Eiszapfen. Das Löschwasser waraufgrund des Frostes gefroren.“

Rechts vom Turmhof an der Hastener Straße geht es die Büchelstraße rein, links in die Edelhoffstraße. Peter Krämer hält fest: „Der Bus ist entweder die Remscheider Linie 653 oder der Wuppertaler 615. Frontal das Zeitungs-/Tabakgeschäft von Koch-Lauterjung, rechts die Drogerie Nebeling mit der besten Ausbeute beim Mätensingen. Nicht zu vergessen links die Metzgerei Hess, die die jungen Begleiter immer mit einer Scheibe Wurst beglückte.“

Rechterhand befindet sich der Richard-Lindenberg-Platz. Dazu schreibt Krämer: „Lindenberg betrieb den ersten industriellen Elektrostahl-Ofen der Welt ab 1906. Elektrostahl, auch Glockenstahl genannt, bleibt in Erinnerung, wenn man an die abknickenden Strommasten während der Schneekatastrophen denkt.“

+ Das Eckhaus auf der rechten Seite an der Einmündung Büchelstraße wird von einer neuen Eigentümerin gerade saniert. © Roland Keusch

Christa Böttner verbindet mit dieser Kreuzung vor allem den Polizisten Herminghaus. Die 86-jährige Hastenerin erinnert sich gerne an die 60er-Jahre und den beliebten Ordnungshüter: „Der war immer freundlich, egal, ob man im Auto fuhr oder den Kinderwagen vorbeischob.“ Böttner, Mutter von vier Kindern, weiß noch, dass in der Vorweihnachtszeit an der Verkehrsinsel für Herminghaus Tüten, Pakete und Körbe mit Präsenten für den Freund und Helfer standen, die von Hastenern abgegeben worden waren. „Herminghaus war einmalig“, meint Böttner, die lange in der Richardstraße lebte, wo der Firmenstandort ihres verstorbenen Mannes war, die mittlerweile 130 Jahre alte Präzisionswerkzeugfabrik Böttner.

Bei Wolfgang Görtz sind es die Namen, die auftauchen, wenn er an die Kreuzung denkt: „Geschäfte, Gaststätten und Firmen tauchen bei mir im Kopf auf, wenn ich diese Aufnahme sehe. Da sind Schreibwaren Koch-Lauterjung, Schuh Klippert, Obst und Gemüse Melskotte, Fleischerei Neumann, Gaststätte Fliegen Kalinken, Disco Dandy, die Firmen Pusch, Hauck, Edscha und und Keiper.“ Auch Görtz hat die Polizisten vor Augen und die Präsente, die ihnen überreicht wurden. „Später wurde die Kreuzung beampelt und die Polizei kam nur, wenn die Ampel ausgefallen war.“

Auch Lothar Glöckner fallen zwei Namen ein: „Gegenüber vom Turmhof war rechts die Disco Dandy, auf der linken Seite war der ‚Der Pferdestall‘. Ist lange her.“

Ernst Melzer denkt an seinen verstorbenen Freund Hans Koch und das markante Eckhaus: „Inhaber Hans Koch gab mir vor 25 Jahren den Auftrag, die Fassaden mit Dämmung, Holzkonstruktion und Schiefer zu verkleiden als Wärme- und Schallschutz. Die Arbeiten an dem halbrunden Turm waren nicht einfach. Da ich fast täglich an dieser Kreuzung vorbeikomme, ist es eine schöne Erinnerung an die schwierige Arbeit.“