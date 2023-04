Welche Straße suchen wir?

Das neue Rätselfoto wurde 1980 aufgenommen. Wer weiß den Straßennamen?

Das Rätselfoto der vergangenen Woche: Im Weberhof entstanden 72 Wohnungen

Remscheid. Von einer Weberei zu einem Neubau mit 72 Wohnungen. Gesucht war die Ecke Schwelmer-/Hackenberger Straße, an der 1981 ein gewaltiges Projekt realisiert wurde. Zugegeben, das Rätsel war schwierig. Peter Krämer zählte zu den wenigen Einsendern, die es richtig zuordneten: „Im Rücken hatte der Fotograf die katholische Kirche St. Bonaventura. Die damalige Nutzung ist mir nicht mehr bekannt, allerdings erkennt man beim Abriss den Erhalt der Fassade zu Schwelmer Straße. Die Bogenfenster sind im Neubau, einem Mehrfamilien-Wohnhaus, zu erkennen. Von der Hackenberger Straße aus ist die Pizzeria Pomodoro zu erreichen. Diese musste in den 2000ern einen vermeintlichen Buttersäure-Anschlag über sich ergehen lassen. Ein fürchterlicher Gestank.“

+ 1826 als Maschinenfabrik gebaut, wurde das Gebäude 1934 als Weberei genutzt und Ende der 70er-Jahre abgerissen. © Roland Keusch

Bauherr Dr. Hans Schreiter hatte an der Einmündung vor 42 Jahren das große Projekt „Weberhof“ in Angriff genommen. Gegenüber der Kirche St. Bonaventura wurde das Wohnungsbauvorhaben hochgezogen. Es entstanden 36 frei finanzierte Wohnungen, 25 Ein- und Zweizimmer-Wohnungen sowie elf Dreizimmer-Wohnungen. Den Wohnraum hinter der alten Fassade – der 1826 gebauten Haaschen Fabrik – hatte der Architekt Professor Jürgen Hartmann geplant. Ursprünglich hatte man dort 25 Altenwohnungen und elf Wohneinheiten für Spätaussiedler bauen wollen. Doch dann hatte man die veranschlagten Baukosten nicht einhalten können und die bewilligten öffentlichen Mittel zurückzahlen müssen.

Friedrich Haas gründete 1826 die Maschinenfabrik

RGA-Redakteurin Ingrid Weißenborn schrieb damals: „Es galt, das Gebäude in Lennep nach den Auflagen des Landeskonservators nicht ganz von der Bildfläche verschwinden zu lassen, sondern in den Neubau zu integrieren. Zumindest die Fassade der ehemaligen Weberei Schulte sollte künftigen Generationen als Industriedenkmal von längst vergangenen Zeiten künden.“ Das galt auch für den Fabrikschornstein, der ebenfalls nicht der Spitzhacke zum Opfer fallen durfte.“

+ Die Fassaden der Industriebrache blieben für den Weberhof mit seinen 72 Wohnungen teilweise erhalten. © Roland Keusch

In die Maschinenfabrik Friedrich Haas, die 1867 durch eine Explosion des Dampfmaschinenkessels in großen Teilen zerstört worden war, war 1934 die Weberei Schulte aus Gütersloh eingezogen. Garnmangel im 2. Weltkrieg brachte die Weberei in erhebliche Schwierigkeiten, Schulte fokussierte sich stattdessen auf Kartoffel-, Gemüse- und Obsttrocknung. Die traditionelle Fabrikation lief erst in Zeiten des Wiederaufbaus wieder an. Das Fabrikgebäude wurde nach dem Krieg instandgesetzt und durch Neubauten vergrößert. Spezialität der Weberei waren Haushalts- und Bettwäsche mit Namenseinwebungen. Die Weberei machte Ende der 70er-Jahre dicht.

Nur 350 Meter entfernt entstand in der Hackenberger Straße 34–36 ein weiteres großes Bauprojekt der Gewag mit modernen Wohnungen und hochwertiger Ausstattung. Am 1. März 2022 war Schlüsselübergabe. Das Projekt zwischen Lenneper Waldfriedhof und Max-Planck-Straße kostete insgesamt 9,7 Millionen Euro. Es umfasst 42 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Die Durchschnittsmiete betrug zehn Euro pro Quadratmeter. Wo immer sinnvoll, lassen bodentiefe französische Fenster das Licht in die Räume fließen. Zu allen Wohnungen gehört ein Balkon, eine Terrasse oder eine Dachterrasse.

