An welchem Hof radelt der Junge hier vorbei?

Ein Junge saust mit dem Fahrrad den Berg hinunter: Vorbei an einer Hofschaft, so viel kann verraten werden.

Freiheit zum Spielen – Das und mehr gab es früher in der Emil-Nohl-Straße. Doch was ist auf unserem neuen Rätselfoto zu sehen?

Als Anhaltspunkt sei verraten: Eine Bahnstation ist schräg gegenüber. Welche Hofschaft, aufgenommen 1972, suchen wir auf dem Foto? Schicken Sie die Lösung, gerne mit persönlichen Erinnerungen bis 27. Juli an RGA, Alleestr. 77-81, 42853 Remscheid, E-Mail: redaktion@rga.de.

Zu Besuch bei den Großeltern: Für Kinder war es das Paradies

Remscheid. Auf Anhieb erkannte Sandra Westenhöfer-Grammeth das letzte Rätselfoto. Schnell war die Lösung verortet: die Emil-Nohl-Straße am Hasenberg. „Ich habe mich diese Woche sehr gefreut. Ich konnte sofort die Wohnung meiner Großeltern erkennen, die in dem Haus gewohnt haben, welches im Hintergrund links zu sehen ist.“

+ Kinder hatten hier alle Freiheiten: Die Emil-Nohl-Straße war an dieser Stelle ein Paradies, weil ohne Straßenverkehr in Ruhe gespielt werden konnte. © Roland Keusch

Die RGA-Leserin schreibt weiter: „Auf der rechten Seite die Häuser mit den ungeraden Nummern bis einschließlich Nr. 19, dort wohnten meinte Großeltern, auf der linken Seite die geraden Nummern bis 36. Ich selbst bin dort als Kind quasi aufgewachsen, weil ich jede zweite Woche, wenn meine Mutter Spätdienst im Altenheim hatte, bei Oma und Opa war. Für mich als Kind war es ein Paradies - denn die Häuser liegen dort nicht direkt an der Straße, sondern sind nur über Fußwege erreichbar.“

Sie seien eine große Parkanlage, erinnert sich Westenhöfer-Grammeth. „Was für Erwachsene unpraktisch erscheinen mag, war für uns Kinder pure Freiheit. Wir konnten uns frei bewegen und den ganzen Tag draußen toben. Im Winter war vor dem Haus meiner Großeltern unsere beliebte und belebte Schneepiste, auf der wir den lieben langen Tag Schlitten fuhren - und dabei die frisch geschippten Fußwege kurz nach der Räumung mit Schnee präparierten. Das hat der eine Nachbar mit einem Schmunzeln hingenommen, der andere nicht - was uns Kinder aber nicht störte.“

In der Siedlung ist noch vieles „wie damals“

Auch Roswitha Bruder lag goldrichtig. „Ich bin mit meinen Eltern 1966 nebenan in die Rudolf-Stosberg-Straße gezogen. Meine Mama lebt und wohnt dort immer noch.“ Detlef Böttcher teilte uns mit: „Im Hintergrund sind Gewag- Wohnungen zu sehen, die mit einem Wohnberechtigungsschein vergeben wurden. Die Emil-Nohl-Straße ist auf der linken Seite, von der die Rudolf-Stosberg-Straße abgeht, welche parallel hinter den Kindern verläuft.“

+ Entscheidend hat sich in der Siedlung am Hasenberg nichts verändert: Die Häuser in der Emil-Nohl-Straße sind aber auf Vordermann gebracht worden. © Roland Keusch

Benannt worden war die Straße nach einem Lenneper Bürgermeister. Friedrich Max Emil Nohl wurde am 20. Juni 1882 in Rotthausen/Essen geboren. Emil Nohl arbeitete nach der Oberrealschule in Düsseldorf als Volontär bei Staats- und Gemeindebehörden. Über Düsseldorf und Koblenz gelangte Nohl nach Kettwig. 1910 wurde er dort Bürgermeister. Am 2. Februar 1921 wurde er Bürgermeister der Stadt Lennep.

Emil Nohl stand in kritischen Situationen zu seiner Stadt. So musste er, als die Franzosen nach dem 1. Weltkrieg Lennep besetzten, für acht Wochen nach Düsseldorf ins Gefängnis. Im Lenneper Bahnhof waren Schüsse gefallen. Da der Täter nicht gefunden werden konnte, wurde Nohl statt seiner inhaftiert. Im „Eingemeindungskampf“ tat Nohl alles, um die Selbstständigkeit Lenneps zu erhalten.

Richtige Antworten schickten auch Heike Schneider und Jörg Wagner.

