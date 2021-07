Hinter der Theke sitzt jeder Griff

4. Dezember

Am Glühweinstand der Arbeiterwohlfahrt (v.l.): Antonio Scarpino, Ulla Wilberg, Alice Rohloff-Schumacher, Sandra Zaluga, Nicole Schmolinski und RGA-Redakteur Thomas Wintgen.

Am Glühweinstand der Arbeiterwohlfahrt auf dem Weihnachtstreff helfen sich Vereine gegenseitig.

Von Thomas Wintgen

Sobald die Sonne untergeht, verschwindet die Gemütlichkeit. Das hört sich sehr nüchtern an. Bedeutet aber eher das Gegenteil: Beschwingtheit. Die gibt es aber nur aufseiten der Gäste. Hinter der Theke ist „das Fegefeuer“, „die Hölle auf Erden“. Antonio Scarpino, Vorsitzender des Ortsvereins Lennep/Lüttringhausen der Arbeiterwohlfahrt (Awo), meint damit die Intensität des Einsatzes der Kräfte hinter der Theke. Aus dem Zapfhahn kommen links weißer, rechts roter Glühwein. Beide schmecken. „Wir kommen wieder.“ Rita und Heinz-Werner Schmitz aus Hückeswagen haben spontan gesagt: Heute gehen wir auf den Remscheider Weihnachtsmarkt. Sie sind auf den Geschmack gekommen. „Wir sind jedes Jahr hier“, sagen die Paare am Nebentisch, Ursula Schmidt und Manfred Janzen, Ulla Rölke und Jürgen Saur. Janzen stimmt als Keyboarder zurzeit in Senioreneinrichtungen Bewohner musikalisch auf die Weihnachtszeit ein. Beide Männer bieten einander plötzlich das „Du“ an.

Sie haben immerhin 22 Jahre bei Edscha zusammen gearbeitet. Hinter der Theke ist man fieberhaft dabei, alles in Position zu stellen. Wenn es losgeht, muss jeder Griff sitzen. Scarpino ist froh, dass er nicht hinter freiwilligen Kräften hinterhertelefonieren musste. Jetzt sind Ulla Wilberg, Alice Rohloff-Schumacher (Vorsitzende OV Nord), Sandra Zaluga (Harley-Davidson-Freunde) und Nicole Schmolinski (Line-Dance-Club Maverick) hier. So ein Glühwein-Stand funktioniert, weil sich die Organisationen unterstützen. Hier am Glühwein-Stand, den es etwa 30 Jahre gibt und dem Bernd Brückmann die erste Hütte gestiftet hatte, sind dabei „Remscheider Vereine helfen Remscheider Vereinen“, die Deutsch-Italienische Gesellschaft sowie der Förderverein Wohnquartier Hohenhagen - denen hatte die Awo mit dem Grill geholfen.

Inzwischen stehen genügend Flaschen griffbereit, den ersten Andrang zu überstehen. Es gibt rot und weiß, Glühwein für Kinder oder „mit Schuss“ (Rum, Amaretto, Weinbrand).

Weil oft Gruppen zu Gast sind, gibt es Glühwein nicht nur becher-, sondern auch kannenweise. Das hat für die Helfer hinter der Theke einen großen Vorteil. Aus Kannen gießen Gäste in vorhandene Trinkgefäße nach. Das hilft Zeit gewinnen. Die Spülmaschine ist verdammt schnell – 80 Sekunden. Aber was ist das schon im Fegefeuer.

