In der Hindenburgstraße wird beim Pfingsttrödel wieder gefeilscht

Kilometerlange Trödelmeile

+ © Roland Keusch Spaß beim Stöbern gibt es sicher wieder an den Ständen. © Roland Keusch

Livemusik und Gaumenschmaus beim Pfingsttrödel am 9. und 10. Juni.

Stöbern an den Ständen, der Livemusik lauschen und dabei eine Grillwurst essen – das ist möglich beim 33. Pfingsttrödel auf der Hindenburgstraße. Am Pfingstsonntag und -montag geht es jeweils ab 11 Uhr rund. Für Kinder gibt es ein Karussell auf dem Schulhof des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums. Freie Trödelstände werden ab 7 Uhr vergeben.

Eine ganze Straße verwandelt sich am kommenden Wochenende in eine kilometerlange Trödelmeile. Bereits zum 33. Mal findet am 9. und 10. Juni der traditionelle Pfingsttrödel in der Hindenburgstraße statt.

Wann geht es los?

Der 33. Pfingsttrödel, ausgerichtet von der Interessengemeinschaft Hindenburgstraße, findet am Pfingstsonntag, 9. Juni, und am Pfingstmontag, 10. Juni, von jeweils 11 bis 20 Uhr statt. Der Trödelmarkt wird sich aber sicher schon früher auflösen, sagt Veranstalter Carsten Pudel von der Knallfabrik, wobei danach noch geschlemmt werden darf.

Was wird geboten?

Beim Pfingsttrödel darf nicht nur leidenschaftlich gefeilscht werden, Familien können auch einfach gemütlich über die Hindenburgstraße schlendern. Zudem gibt es Stände mit verschiedenen kulinarischen Leckerbissen. Dabei sind dieses Mal auch Remscheider Gastronomen, sagt Carsten Pudel: Grill-Pizzeria Dallas auf dem Parkplatz des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums (GBG) und der Löwengrill in Höhe Hindenburgstraße 2. Livemusik auf der IG-Bühne sorgt für die passende Stimmung beim 33. Pfingsttrödel. Auch Kinder sollen auf ihre Kosten kommen: Auf dem GBG-Schulhof wird es ein Kinderkarussell geben.

Was ist neu?

Die Straßenfeste in der Hindenburgstraße haben ihren speziellen Charme. Daher möchte der Veranstalter Knallfabrik auch an dem Grundkonzept „Straßenfest mit Trödelmarkt“ festhalten. Der Schulhof des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums soll weiterhin den Kindern als Fläche dienen, ihre Spielsachen zu verkaufen. „Hier werden wir jedoch ab sofort strenger durchgreifen und wirklich nur Spielsachen zulassen“, schreibt Carsten Pudel auf der Knallfabrik-Internetseite. Da die gewerblichen Anbieter in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben, werde er versuchen, nun wieder „zu alten Zeiten zurückzukehren“. Sprich: Es sollen wieder mehr private Trödler ihre Stände aufbauen. Und: Weil die Pfingstkirmes in Lennep nicht mehr stattfindet, bietet der Veranstalter nun fünf Ausstellern, die sonst in Lennep dabei waren, Platz auf der Hindenburgstraße. Darunter der bei Stadtfesten beliebte Grill Darmann, der Mandelwagen vom Autoscooter Schmidt (von Schmidt ist auch das Karussell), zudem ein Champignon- und ein Bierwagen.

Gibt es noch freie Plätze?

Freie Plätze vergibt das Team der Knallfabrik an beiden Tagen ab 7 Uhr vor Ort. mw

