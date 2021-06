Sie hilft misshandelten Jungen und Mädchen

Interview der Woche

+ © Doro Siewert Birgit Köppe-Gaisendrees und ihre Kollegen haben immer ein offenes Ohr für Betroffene aber auch für Menschen, die sich um Kinder aus der Familie oder Nachbarschaft Sorgen machen. © Doro Siewert

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Simone Theyßen-Speich schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

von Simone Theyßen-Speich schließen

Birgit Köppe-Gaisendrees von der Kinderschutzambulanz Bergisch Land bietet betroffenen Familien Hilfe an.

Von Simone Theyßen-Speich

Welche Aufgaben übernimmt die Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land?

Birgit Köppe-Gaisendrees: Wir betreuen Kinder, die von Gewalt betroffen sind. Dabei umfasst unser Angebot medizinische Hilfe ebenso wie ein therapeutisches Angebot und eine psychodiagnostische Einschätzung.

Wie ist die Beratungsstelle entstanden?

Köppe-Gaisendrees: Die Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land wurde vor 29 Jahren unter dem Namen „Ärztliche Beratungsstelle“ von Kinderärzten der Kinderklinik in Remscheid gegründet. Hintergrund war, dass es ein ärztliches Angebot geben sollte, das half, die Themen Gewalt an Kindern, Misshandlung, Vernachlässigung und sexueller Missbrauch ins Blickfeld zu rücken. Für diese Arbeit gab es auch eine Anschubfinanzierung durch das Land NRW. Landesweit haben sich mehrere Beratungsstellen gegründet, die in der Bundesarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen sind. Wir in Remscheid sind neben der Kinderschutzambulanz in Düsseldorf eine der größten in NRW.

Warum ist es für Ihre Arbeit wichtig, an das Sana-Klinikum angeschlossen zu sein?

Köppe-Gaisendrees: Bei der Gründung war es noch das städtische Krankenhaus, später wurde es das Sana-Klinikum – aber unsere Beratungsstelle war immer in einem separaten Gebäude auf dem Klinik-Gelände. Die Nähe zum Krankenhaus ist wichtig, weil es die Zusammenarbeit mit den Ärzten und der Kinderklinik sehr erleichtert.

Wie viele Fälle betreuen sie pro Jahr?

Köppe-Gaisendrees: Im vergangenen Jahr waren es etwa 400 Kinder, denen wir geholfen haben.

Welches Einzugsgebiet haben Sie dabei im Blick?

Köppe-Gaisendrees: Wir arbeiten mit circa 60 Jugendämtern aus ganz NRW zusammen, weil wir uns im Laufe der Zeit sehr spezialisiert haben. In der Regel sind es die Jugendämter, die uns Fälle von betroffenen Kindern nennen. Um auswärtige Kinder betreuen zu können, haben wir Belegbetten in der Kinderklinik, in der wir Betroffene stationär aufnehmen können. Psychodiagnostik und körperliche Untersuchungen können dann parallel laufen.

Kommen auch Eltern selbst mit ihren Kindern zu Ihnen?

Köppe-Gaisendrees: Leider ist der Zugang über Freiwilligkeit eher selten. Manchmal rufen Verwandte oder Nachbarn an, die besorgt sind.

Welche Fachrichtungen sind in Ihrem Team vertreten?

Köppe-Gaisendrees: Wir arbeiten zusammen mit Ärzten der Kinderklinik, dem Sozialpädiatrischen Zentrum und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dadurch ist es möglich, die Kinder, die von Gewalt betroffen sind und uns vorgestellt werden, mit unterschiedlichen professionellen Augen anzuschauen. Die Mitarbeiter des Sana-Klinikums sind ehrenamtlich bei uns tätig. Das Klinikum legt großen Wert darauf, dass sich die Ärzte in der Kinderschutzambulanz einbringen. Unser eigenes Team sind Therapeuten aus den Bereichen Trauma- oder Familientherapie. Die Kinderschutzambulanz Bergisches Land ist ein gemeinnütziger Verein.

Wie entsteht der Kontakt der Jugendämter zu Ihrer Ambulanz?

Köppe-Gaisendrees: Bei uns kommen die Anfragen der Jugendämter wegen Kindeswohlgefährdung an. Oft müssen wir in den Familien auch den Blick auf Drogen- oder Alkoholabhängigkeit der Eltern richten. Das Jugendamt kann das Kind natürlich nicht einfach aus der Familie nehmen. Vielmehr müssen die Behörden mit den Eltern die Notwendigkeit besprechen, dass das Kind bei uns vorgestellt werden soll. Wenn es nicht anders geht, müssen die Mitarbeiter auch insofern auf die Eltern Druck ausüben, dass sich die Jugendamts-Mitarbeiter an das zuständige Familiengericht wenden, wenn die Eltern nicht kooperieren. Zu unserer Arbeit gehören auch Gespräche mit den Jugendämtern, den Eltern und anderen Hilfen, die schon in der Familie sind.

Treffen Sie bei den Eltern auf Kooperation?

Köppe-Gaisendrees: Die Eltern sind oft schweigsam, teilweise auch ablehnend. Das Ziel muss es aber sein, die Eltern mit ins Boot zu kriegen. Wir merken auch oft im Gespräch mit den Kindern, dass sie voreingenommen und von der Meinung der Eltern vorbelastet sind.

Wie finanziert sich Ihr Angebot, das als Verein organisiert ist?

Köppe-Gaisendrees: Es gibt eine kleine Finanzierung durch die Stadt Remscheid und einen kleinen Zuschuss durch das Land NRW. Das übrige Geld erwirtschaften wir selbst. Wenn wir für andere Jugendämter arbeiten, dann berechnen wird die therapeutischen Leistungen über Fachleistungsstunden. Unsere Ambulanz macht beispielsweise psychodiagnostische Einschätzungen und gibt diese Empfehlungen an das Jugendamt weiter. Dadurch können ein Teil, aber nicht die gesamten Personal-, Sachkosten und Therapiematerialien finanziert werden. Deshalb ist die Ärztliche Kinderschutzambulanz immer auf Spenden angewiesen.

Kann man bei Ihnen direkt anrufen?

Köppe-Gaisendrees: Wenn akute Kindeswohlgefährdung vorliegt oder man besorgt ist, kann man sich bei uns oder beim Jugendamt melden.

PERSÖNLICH

PRIVAT Birgit Köppe-Gaisendrees (58) ist Traumatherapeutin und leitet seit 25 Jahren die Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land. KONTAKT Hilfesuchende können die Ambulanz unter P (0 21 91) 13 59 60 kontaktieren. Interessierte können dort auch Unterstützer finden. Weitere Informationen über das Angebot im Internet unter www.ksa-rs.de