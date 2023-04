Hilflose Person in Auto: Polizei sucht Zeugen

Rekonstruktion der Geschehnisse

+ © Roland Keusch (Symbol) Die Polizei musste den Unfall aufnehmen. © Roland Keusch (Symbol)

Wer am Samstag etwas auffälliges an der Hohenhagener Straße gesehen hat, soll sich bei den Beamten melden.

Remscheid. Am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr wurde eine hilflose Person gemeldet, die auf der Zufahrt zu einem Discountmarkt an der

Hohenhagener Straße in ihrem Seat Ibiza saß. Die 59-jährige Frau wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt.



Da sich unter anderem Beschädigungen am Fahrzeug befinden, bittet die Polizei Zeugen um sachdienliche Hinweise, um die Geschehnisse rekonstruieren zu können, die der Auffinde-Situation vorausgegangen sind.



Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 /284 0 zu

melden.