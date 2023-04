Hilflose Frau gibt weiter Rätsel auf

Polizei

Am 15. April fanden Polizisten die 59-Jährige in ihrem beschädigten Auto. Die Beamten suchen weiter nach Zeugen.

Remscheid. Die 59-jährige Frau, die vor mehr als einer Woche im Südbezirk hilflos am Steuer ihres Seat Ibiza saß, gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Auf einen Zeugenaufruf meldete sich bislang niemand. Wie berichtet, hatte die Frau am 15. April auf der Zufahrt zu einem Discounter in der Hohenhagener Straße in ihrem Auto gesessen. Der Seat wies etliche Beschädigungen auf.

Wie es dazu gekommen ist beziehungsweise was genau sich vor dem Discounter ereignet hat, konnten die Ermittler bis heute nicht zweifelsfrei klären. Offenbar auch nicht mit Hilfe der Frau, die vom Rettungsdienst zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können: Tel. (02 02) 28 40.