Hilferufe alarmieren die Polizei

Einsatz

+ © Christian Beier Polizisten hielten den Sportwagenfahrer auf. © Christian Beier

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Axel Richter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Axel Richter schließen

Sonntagabend rückten die Beamten zu einem Sucheinsatz am Henkelshof auf. Jemand hatte dort wiederholt um Hilfe gerufen.

Remscheid. Hilferufe sorgten am Sonntagabend für einen Sucheinsatz der Polizei am Henkelshof in Lennep. Wie das Präsidium auf Nachfrage berichtet, hatte eine Anwohnerin die Hilferufe vernommen und die Polizei gerufen. Drei Streifenwagen rückten aus. Die Beamten suchten mit Taschenlampen ein Waldstück ab. Ohne Ergebnis.

Wie sich später herausstellte, war ein Streit Ausgangspunkt der Rufe. Ein Paar war aneinandergeraten. Die Hilferufe standen zur Schwere des Streits allerdings in keinem Verhältnis, berichtet die Polizei. ric

Weitere Blaulichtmeldungen aus der Region