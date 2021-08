Kommentar zum Frauenhaus: Hilfen in Anspruch nehmen

Standpunkt von Lara Hunt

Niemand muss einen gewalttätigen Partner aushalten, Hilfen, aus so einer Situation herauszukommen, gibt es genug, meint Lara Hunt.

Karin Heier berichtet, dass die Kinder derzeit stärker in den Mittelpunkt geraten, wenn es um häusliche Gewalt geht. Wenn die Eltern sich schlagen, geht das an den Kindern nicht einfach so vorbei. Die Folgen: Entweder sie ziehen sich zurück – oder sie spiegeln das Verhalten der Eltern wider, werden selbst aggressiv. Die zwei Erzieherinnen im Remscheider Frauenhaus absolvieren gerade eine traumapädagogische Zusatzausbildung. Besser wäre es, wenn die Kinder die nicht brauchen würden.

Wir haben in Deutschland das Glück, im Vergleich zu anderen Ländern, ein sehr gutes Sozialsystem zu haben. Niemand muss einen gewalttätigen Partner aushalten, Hilfen, aus so einer Situation herauszukommen, gibt es genug. Mut ist gefragt. Sich die Situation einzugestehen und die Hilfen in Anspruch zu nehmen. Dazu sind sie da. Damit, die Situation auszuhalten, helfen die Betroffenen niemandem.

Bei häuslicher Gewalt haben zugenommen