Hier wird rund um die Uhr Gitarre gespielt

Prof. Alferd Eickholt, Prof. Gerhard Reichenbach.

Das Internationale Bergische Gitarrenfestival startet im neuen Jahr. Es gibt noch freie Plätze.

Von Sabine Naber

Das tolle Programm aus international besetzten Konzerten und spannenden Workshops wird auch beim 41. Bergischen Gitarrenfestival im Januar wieder Gitarren-Fans in die Akademie der Kulturellen Bildung nach Remscheid locken.

Den Reiz des Festivals macht das breite Spektrum dieses Instruments aus: „Ob E-Gitarrist, Fingerstyler, Jazzer, ob Klassik, Popmusik oder Flamenco – bei uns sind Anfänger, Amateure und angehende Profis willkommen“, fasst Prof. Alfred Eickholt zusammen, der das Festival seit Jahrzehnten mitorganisiert, das Zepter aber jetzt in jüngere Hände gibt. Ab 2019 steht das Projekt unter der Leitung von Prof. Gerhard Reichenbach, der an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz, Standort Wuppertal, unterrichtet und seit 25 Jahren als Solist und mit Orchester konzertiert. „Wir Kollegen entwickeln alles zusammen, jeder bringt andere Stärken mit. Das ist gut so, denn wir wollen nicht nur alle Genres in diesem Bereich präsentieren, sondern auch alle Generationen ansprechen“, sagt Reichenberg.

Hochkarätige Musiker haben sich für die erste Januarwoche angesagt. Darunter ist das brasilianische Duo Mateus Dela Fonte – er spielt auf einer siebensaitigen Gitarre – und Viktor Diniz (Querflöte). Mit dabei ist auch das Duo Philipp van Endert (Gitarre) und der Vibraphonist Mathias Haus. „Diese Kombination hatten wir hier noch nie“, freut sich Eickholt auf die „Guitar Night“, für die am Freitag, 4. Januar, in die Akademie eingeladen wird.

Das Eröffnungskonzert gestaltet Gerhard Reichenbach am 2. Januar um 20 Uhr. „Er wird ein neues, spektakuläres Konzert geben, bei dem auch eine Kantate zu hören sein wird, die extra für ihn geschrieben wurde“, kündigt Eickholt an. Die Musikschule Radevormwald organisiert das zweite Konzert am Donnerstag, 3. Januar, das einen Gitarrenabend zwischen Pop, Jazz, Latin-Music und Funk bieten wird. Gestaltet wird er vom Michael Borner Quartett und vom Jazz-Quartett „Forsonics“, das seine CD „Timeline“ vorstellen will. Kein Eintritt wird erhoben, wenn für 5. Januar ab 19.30 Uhr zum Abschlusskonzert eingeladen wird. Noch gibt es freie Plätze in den Kursen. Wer mitmachen will, wendet sich an die Akademie, Küppelstein 34.