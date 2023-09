Wo stehen diese Gebäude?

Unser Rätselbild der Vorwoche zeigte die ehemalige Galerie und heutige MKS. Was suchen wir in dieser Woche?

Ein eher ungewöhnliches Gebäudeensemble zeigt unser neues Rätselbild. Wissen Sie, wo es steht? Schreiben Sie die Lösung, gerne mit Ihren Erinnerungen, bis 14. September an RGA, Alleestr. 77-81, 42853 Remscheid; E-Mail: redaktion@rga.de

Das vergangene Historische Foto: Hier war und ist die Kunst zuhause

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Zwei Antworten, und beide sind – irgendwie – richtig. „Es handelt sich um die heutige Musik- und Kunstgalerie in der Scharffstraße“, schreibt uns Peter Krämer zum Rätselbild der vergangenen Woche. „Das Foto zeigt die städtische Galerie in der Scharffstraße in der Remscheider Innenstadt“, berichtet hingegen Heinz-Jürgen Schmitz. Das Foto aus der Vorwoche zeigt die beiden Häuser Scharffstraße 7 und 9. Und in denen war erst die städtische Galerie untergebracht. Seit ein paar Jahren beherbergt sie die MKS.

+ Vor mehr als 35 Jahren, im Juni 1987, entstand unser Rätselfoto der Vorwoche. © Roland Keusch

„Diese Prachthäuser sind einige von wenigen, die den Bombenangriff auf Remscheid überstanden haben“, weiß Schmitz zudem zu berichten. Für rund 1,8 Millionen Euro seien sie in den frühen 1990er umgebaut und schließlich am 28. März 1992 als Galerie eröffnet worden. „Früher mussten für lange Zeit von der Stadt erworbene Arbeiten von Künstlern im Museumsmagazin eingelagert werden, bis die Stadt die beiden gut erhaltenen Schieferhäuser gegenüber der Stadtbibliothek kaufen und dort eine eigene städtische Galerie einrichten konnte.“ Schmitz verweist zudem auf den Remscheider Grafiker Gerd Arnz: „Die Galerie besitzt heute einen Großteil seiner Arbeiten.“ Und die große Teo-Otto-Ausstellung dort im Jahr 2016.

„Es ist ein typisches bergisches Schieferhaus in der Scharffstraße“, schreibt auch Helmut Schucht. „Das Gebäude ist bis heute nahezu unverändert, hinzugekommen ist jedoch in neuerer Zeit der gläserne Anbau auf der rechten Seite“, schreibt uns Dieter Prill, der sich zudem verwundert über das Einbahnstraßenschild, das auf dem Foto zu sehen ist, zeigt: „Ich kann mich nicht erinnern, dass auf diesem kurzen Abschnitt der Scharffstraße – zwischen Konrad-Adenauer-Straße und Elberfelder Straße ist sie Einbahnstraße – vor dem gesuchten Gebäude mal solch ein Schild stand.“

Den Glasanbau zwischen den beiden Häusern hat auch Jörg Wagner erkannt. Seine Mutter habe in dem Gebäude gearbeitet, berichtet er: „Was für mich als Sohn hin und wieder mit Besuchen verbunden war und man sich so die eine oder andere Ausstellung anschauen konnte.“

+ Trotz einiger Umgestaltungen und Anbauten: Die Gebäude in der Scharffstraße sind noch gut zu erkennen. © Roland Keusch

Und das kann sich durchaus gelohnt haben. Die Remscheider Galerie galt in Kulturkreisen zeitweise als eine Art Phänomen, das aus wenig Etat bemerkenswerte Ausstellungen zauberte, nicht zuletzt durch gute Kontakte des Kurators und die Zusammenarbeit mit weit größeren Häusern wie der Kunsthalle Wilhelmshaven, der Sammlung Falckenberg in Hamburg oder auch dem Wuppertaler Von der Heydt-Museum.

„Wir sind die kostengünstigste Institution auf diesem Gebiet in Deutschland“, sagte der damalige Kurator Prof. Dr. Oliver Zybok noch vor etwa zehn Jahren im RGA. Trotzdem stand die Galerie quasi ständig auf der Streichliste. Was irgendwie zu ihrer Entstehungsgeschichte passt, die 1992 in der Fachzeitschrift Kunstforum unter der Überschrift „Profil in der Provinz?“ beschrieben wurde: Die Galerie gebe es ohnehin nur, weil die Stadt die beiden Häuser erhalten wollte – und „kunstsinnige Bürger“ den Stadtrat dann überzeugten, die Gebäude als Galerie zu nutzen. Zumindest ist die Kunst bis heute dort zuhause.