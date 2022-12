Hier steigt in Remscheid das Adventstreiben

Weihnachtsmarkt-Fans kommen in allen Stadtteilen am Wochenende auf ihre Kosten.

Remscheid. Wer Weihnachtsmärkte mag, hat an diesem Wochenende gleich in mehreren Stadtteilen die Möglichkeit, adventliche Stimmung zu genießen. Und zwar hier:

Lennep: Am Donnerstagbend fiel der Startschuss: Zum ersten Mal seit 2019 kann der Lenneper Weihnachtstreff wieder auf dem Alten Markt stattfinden. 14 Beschicker sorgen für adventliche Stimmung. Natürlich gibt es allerlei Leckereien im gemütlichen Weihnachtsdorf, ausgerichtet vom Verein Lennep Offensiv. Heute liefert die Coverband 12feetover zudem von 19 bis 22 Uhr Rock, Pop, Soul und Funk. Morgen, Samstag, 10. Dezember, geht es weiter mit einem Auftritt der KTE Ringstraße (15.30 bis 15.50 Uhr) und dem Höhepunkt, dem Auftritt der Band Optical Disaster: 19 bis 22 Uhr. Am Sonntag, 11. Dezember, ist verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr. Zudem treten die Kinder der KTE Lüttringhauser Straße auf (14 bis 14.20 Uhr), gefolgt vom Auftritt des Familienchors bona voce von 14.30 bis 15 Uhr. Louis Derose sorgt dann von 15.30 bis 16 Uhr für Musik. Um 16.30 Uhr startet die Versteigerung der Weihnachtsbäume. Das Lenneper Urgestein Lothar Vieler moderiert.

Lüttringhausen: Auf dem Parkplatz des Lüttringhauser CVJM-Heims richtet das Fundamental Zentrum den „1. Dentalen Weihnachtsmarkt“ aus: von heute bis Sonntag. 20 Stände gibt es, vom Hotel Restaurant Kromberg über ein Cocktailtaxi bis zu „Wikinger Welten“, die Schmuck, Met und andere mittelalterliche Spezialitäten im Angebot haben. Aber eben auch Anbieter aus dem Dentalbereich. Geöffnet: Heute ab 15 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr. Heute gibt es zudem ab 20 Uhr ein Mitsingkonzert, tags drauf zur gleichen Zeit tritt Roberto Blanco ( | Shrimps im Schnee . . . ) mit seiner Band auf. Während der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt kostenfrei ist, braucht es für die Konzerte Tickets: heute 15 Euro, morgen 25 Euro, unter Tel. (0 21 91) 5 64 66 60. Der Erlös soll gespendet werden.

Alt-Remscheid: Im Vaßbendersaal steigt der traditionelle ideelle Adventsbasar am 3. Advent, 10 bis 16 Uhr. Es gibt Waffeln, Kaffee, Kuchen, Torten, Kottenbutter, selbstgemachte Marmelade, Krippen, Selbstgefertigtes und mehr. Musikalisches Rahmenprogramm in der Stadtkirche: 10 Uhr Festgottesdienst mit dem Evangelischen Posaunenchor und der Stadtkantorei, 11 Uhr: musikalische Eröffnung auf dem Vaßbenderplatz mit dem Posaunenchor, 12 Uhr: „Offenes Adventsliedersingen für alle“ mit Henrieke Kuhn. 13 Uhr: „Romantische Weihnachtsmusik“ mit Ruth Forsbach an der Orgel, 14 Uhr: „Von der Weissagung bis hin zur Krippe“ mit dem Remscheider Vokalensemble unter Leitung von Werner Rizzi. Chormusik mit den Remscheider Dis-Harmonikern (Leitung: Wolf-Dietrich Hörle) ist ab 15 Uhr angesagt. Ein ideeller Weihnachtsmarkt mit 15 Ausstellern findet im Café Sonntag, Beethovenstraße 1, am Sonntag, 11. Dezember, statt. Von 10 bis 17 Uhr bieten die Aussteller Handwerkliches und Selbstgemachtes wie Kinderkleidung, Deko, Schutzengel & Co. Cafébetreiberin Denise Wendland serviert dazu Kottenbutter, Brötchen, Torten und Kuchen sowie frisch gebackene Waffeln (alles auch zum Mitnehmen). Der Erlös des Waffelverkaufs geht an die RGA-Hilfsaktion Helft uns helfen.

Nikolausparty

Für Kinder gibt es in der Tanzfabrik am morgigen Samstag, 10. Dezember, 14 bis 18 Uhr, eine Nikolausparty mit Musik, Getränken, Kuchen, Schokolade, und der Nikolaus kommt. Alles ist für Familien gratis.