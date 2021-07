Hier hat Röntgen Spuren hinterlassen

Röntgenjahr 2020

+ © Roland Keusch Das Röntgen-Gymnasium in Lennep ist einer der Orte, an denen Wilhelm Conrad Röntgen in der Stadt seine Spuren hinterlassen hat. © Roland Keusch

Vom Gymnasium bis zum Theaterstück – der RGA hat sich in der Heimat des Physikers umgeschaut.

Von Manuel Böhnke

Remscheid. Er ist einer der berühmtesten Söhne der Stadt: Wilhelm Conrad Röntgen. Die Wirkung seiner Entdeckung der nach ihm benannten X-Strahlen für die Wissenschaft und das alltägliche Leben der ist unbestritten. Doch welche Spuren hat der weltberühmte Physiker in seiner Heimat hinterlassen? Der RGA hat sich umgeschaut.

Die Straße

In Lennep verläuft zwischen Ring- und Hackenberger Straße die Röntgenstraße. Unter diesem Namen taucht sie erstmals im Lenneper Adressbuch von 1925/26 auf. Nach Recherchen der Stadtarchivarin Viola Meike haben der Gemeinnützige Bauverein Lennep und der Beamtenwohnungsbauverein dort nach dem Ersten Weltkrieg begonnen, Wohnraum für viele Familien zu schaffen.

Das Gymnasium

Ein Gebäude stand laut Meike jedoch schon länger: Das Realgymnasium wurde in den Jahren 1914 bis 1916 gebaut. Schon bald bekam es einen Namenszusatz, der auf den größten Sohn der Stadt Lennep verwies. „Aus Anlass der Einweihung des Röntgen-Denkmals wurde der Anstalt am 30. November 1930 der Name Röntgen-Realgymnasium verliehen“, erklärt Meike. In der Folge veränderte sich die Schulbezeichnung mehrfach, doch der Bezug zu Röntgen blieb.

Das Museum

Es gibt wohl keinen anderen Ort auf der Welt, an dem das Leben und Wirken Wilhelm Conrad Röntgens so umfassend dokumentiert ist, wie im Deutschen Röntgen-Museum an der Schwelmer Straße. Die Besucher können dort nicht nur etwas über den ersten Pysik-Nobelpreisträger, sondern auch in Sachen Medizin, Wissenschaft und Technik noch einiges dazulernen.

Das Geburtshaus

Nur einen Steinwurf vom Röntgen-Museum entfernt befindet sich am Gänsemarkt 1 Röntgens Geburtshaus. Hier erblickte der erste Träger des Physik-Nobelpreises das Licht der Welt. Im Jahr 2011 hat die Deutsche Röntgengesellschaft die Immobilie von der Stadt erworben und arbeitet laut eigenen Angaben seitdem daran, „den Ursprungsort des weltberühmten Wissenschaftlers umfassend zu sanieren und so zu gestalten, dass er als ein lebendiges Denkmal und inspirierender Ort regional, national und international genutzt und erlebt werden kann.“ Eigentlich sollte das Geburtshaus am 27. März als wissenschaftliche Begegnungsstätte feierlich eröffnet werden. Der Festakt kann wegen des Coronavirus allerdings nicht stattfinden.

Der Weg

Das Röntgen-Museum ist der Startpunkt des rund 60 Kilometer langen Wanderweges rund um Remscheid, der nach dem Wissenschaftler benannt ist. Er führt von Lennep unter anderem zur Eschbachtalsperre, Müngstener Brücke und zum Steffenshammer.

Der Lauf

Seit 2001 messen sich jährlich Tausende beim Röntgenlauf. In diesem Jahr ist die 20. Ausgabe geplant. Die Strecken der verschiedenen Laufdistanzen sind ganz oder teilweise Teil des Röntgenweges.

Der Service-Club

Seit dem Jahr 2004 gibt es in Remscheid nicht nur einen, sondern zwei Lions-Clubs. Die neue Gruppe gab sich den Namen Lions-Club Remscheid Wilhelm Conrad Röntgen.

Das Theaterstück

Was nicht jedem klar sein dürfte: Es gibt sogar ein Theaterstück über Röntgen. Verantwortlich dafür sind Martin und Sieglinde Haase vom gleichnamigen Papiertheater. „Röntgen – ein Mann blickt durch“ ist in Zusammenarbeit mit Ulrich Hennig, dem früheren Leiter des Röntgen-Museums entstanden, schreibt Sieglinde Haase dem RGA. „Viele wissen gar nicht, was Röntgen für ein besonderer Mensch war.“

RÖNTGENGERÄTE

GENEHMIGUNG Wer eine Röntgeneinrichtung betreiben möchte, muss sich das grundsätzlich von der Bezirksregierung genehmigen lassen. Leichte Unterschiede ergeben sich bei Röntgengeräten, die für die medizinische Diagnostik gedacht sind. In diesen Fällen reicht es auch, den Einsatz der zuständigen Stelle anzuzeigen.

STATISTIK Aufgrund dieser Regeln weiß die für Remscheid zuständige Bezirksregierung Düsseldorf, wie viele Röntgengeräte derzeit in Remscheid im Einsatz sind: 223. Zahnmediziner nutzen 120 davon, Humanmediziner 48 und Tierärzte 11. 44 Röntgeneinrichtungen werden im nicht-medizinischen Bereich eingesetzt – beispielsweise in der Industrie.

Wie war dieser Röntgen eigentlich? Wie hat er gelebt, wo geforscht? Was waren seine Hobbys – und hatte er auch Schwächen? Melissa Wienzek hat den Tausendsassa durchleuchtet.