Hier reisen Familien in die faszinierende Klangwelt

Die Bergischen Symphoniker spielen ein Extrakonzert für alle ab sechs Jahren – Was die jungen Besucher im Theater erwartet.

Remscheid/Solingen. Erst kommt das große Peng-Ratta-Scheng. Dann das zarte Tüddelüü. Und schließlich gibt’s ein kräftiges Tadaa – große, kleine, stille und laute Töne zaubert das bergische Orchester extra für die jungen Besucher aus dem Instrumentenkoffer hervor. Denn beim ersten Familienkonzert der neuen Spielzeit zeigen die Bergischen Symphoniker, was sie können – und bringen dafür ganz viele Instrumente aus ihrem Probenhaus in Remscheid mit. Die großen werden übrigens im Symphoniker-Lkw zum Theater gefahren. Wir erklären, was Groß und Klein erwartet.

Wann, was, wo: Das Familienkonzert ist geeignet für alle ab sechs Jahren und dauert eine knappe Stunde. Am Sonntag, 3. September, geht’s in Solingen los, eine Woche später folgt die Verlängerung im Teo Otto Theater. Generalmusikdirektor Daniel Huppert leitet das bergische Orchester selbst an. Und holt sich für das Familienkonzert prominente Unterstützung an seine Seite: Fernsehmoderator Ralph Caspers begleitet wieder das besondere Konzert. Auch wenn es ein Konzert mit Orchester in einem Theater ist – die Stimmung sei familienfreundlich, sagt Daniel Huppert. Eltern bräuchten keine Sorge haben, wenn der kleine Gast vielleicht mal aufstehe oder etwas lauter werde. „Wir freuen uns über jedes Kind.“

Das gibt es zu hören: Der „Young Person’s Guide to the Orchestra“ des englischen Komponisten Benjamin Britten ist zusammen mit Camile Saint-Saëns’ „Der Karneval der Tiere“ und Sergei Sergejewitsch Prokofjews „Peter und der Wolf“ eines der drei am häufigsten verwendeten Stücke in der musikalischen Erziehung. Inspiriert von einem einfachen irischen Tanz aus einer Suite von 1695, beleuchtet Brittens Werk jede Facette der Harmonien und Melodien und gibt jedem Instrument im Orchester die Chance, zu glänzen. Und davon hat das bergische Orchester schließlich ganz viele – ob Fagott, Pauke oder Peitsche. Zur Einleitung wird das Thema einmal von dem gesamten Orchester gespielt, dann von jeder Instrumentengruppe einmal. So baut sich eine spannende Abfolge auf – und jedes Instrument kann mal zeigen, was es kann.

Wie das Familienkonzert an die Klassik heranführt: Laut Generalmusikdirektor Daniel Huppert ist Benjamin Brittens Werk ein idealer erster Ausflug in eine weite und faszinierende Klangwelt. „Es ist so gestaltet, dass es für die Kleinen nicht überfordernd ist und dabei den Großen aber auch nicht langweilig wird.“ Neben einem großen Orchester auf der Bühne, das all seine schönen Instrumente vorstelle, sei auch eines immer dabei: der Spaß. Vor allem durch die prominenten Moderatoren, die sich mit den kleinen Gästen auskennen. Ralph Caspers hat zum Beispiel „Die Sendung mit der Maus“, „Wissen macht Ah!“ oder „Quarks“ im Fernsehen gestaltet – und ist für viele Sendungen ausgezeichnet worden. Und wer dann Lust bekommen habe, könne eines der anderen vielen schönen Konzerte besuchen. Schon mal vormerken: Es wird auch wieder ein lustiges Karnevalskonzert mit Kostümen geben.

Einstimmen: Auf unserer Internetseite gibt es witzige Videos mit Musikerinnen und Musikern, die bei unserer Serie „So klingen die Symphoniker“ ihre Instrumente vorstellen.

Solingen: „The Young Person’s Guide to the Orchestra“ erklingt in Solingen am kommenden Sonntag, 3. September, 16 Uhr, im Theater und Konzerthaus. Karten: 13 Euro für Erwachsene, 6,50 Euro für Kinder.

Remscheid: Das erste Familienkonzert steigt im Teo Otto Theater am Sonntag, 10. September, 16 Uhr. Karten: 12 Euro für Erwachsene, 6,50 Euro für Kinder.

