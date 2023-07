Hier passieren in Remscheid besonders häufig Unfälle

Einer der wenigen Unfallschwerpunkte in Remscheid: Rund um die Kreuzung am Amtsgericht wurden 2022 fünf Unfälle mit Personenschaden erfasst, einmal mit Schwerverletzten.

4000 Mal „rummste“ es 2022 in der Stadt. In rund 270 Fällen wurden Menschen verletzt. Neue Zahlen des statistischen Bundesamtes zeigen die unfallreichsten Stellen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Rund 4000 Mal „rummste“ es im vergangenen Jahr auf Remscheids Straßen, bei 273 dieser Verkehrsunfälle wurden Menschen verletzt. Damit gehört Remscheid zu den Städten mit der niedrigsten Unfallhäufigkeit in NRW. Der sogenannte Unfallatlas des Statistischen Bundesamtes zeigt darüber hinaus: In der Stadt gibt es kaum Unfallschwerpunkte.

Straßenabschnitte, auf denen 2022 mehr als sechs dieser Unfälle gezählt wurden, gibt es gar nicht. Solche mit vier bis sechs nicht einmal eine Hand voll. Lüttringhausen ist völlig frei davon, im Bezirk Lennep ist nur ein Abschnitt der B51 in Bergisch Born betroffen, im Süd-Bezirk der Bereich rund um die Kreuzung Lenneper-/ Neuenkamper Straße. Zwei weitere Streckenabschnitte mit vier bis sechs Unfällen mit Personenschäden haben die Statistiker zudem rund um die Innenstadt erfasst: der Bereich der Elberfelder Straße etwa zwischen Ämterhaus und Allee-Center und die Kreuzung Freiheit-/ Alleestraße.

Für den Unfallatlas hat das Bundesamt jeden Verkehrsunfall mit Personenschaden in einer Straßenkarte eingetragen, hinterlegt auch mit Informationen über die beteiligten Fahrzeuge und die Schwere der Verletzungen. Die interaktive Online-Anwendung zeigt, dass an den meisten Unfällen Pkw beteiligt sind, Fußgänger und Radfahrer sind vergleichsweise selten betroffen.

Das bestätigt auch der Jahresverkehrsbericht der Polizei Wuppertal. Dessen Werte weichen zwar leicht von den Zahlen des Statistischen Bundesamtes ab, unter anderem weil der Wuppertaler Polizei die Unfälle auf der A1 nicht erfasst, weil die Autobahn in Zuständigkeit der Polizei Düsseldorf liegt, der Trend ist aber ähnlich: 320 bei Verkehrsunfällen Verletzte zählte die Polizei in Remscheid 2022, rund zwei Drittel davon waren Pkw- oder Motorrad-Fahrer. Hinzu kommen 50 Fußgänger sowie 35 Rad- und Pedelec-Fahrer.

Darüber hinaus liefert der Unfallatlas zumindest Hinweise darauf, dass Geschwindigkeitsmessanlagen Unfallschwerpunkte wirklich entschärfen können. Auf der frisch mit „Blitzern“ ausgestatteten und als Gefahrenstelle ausgemachten Solinger Straße zählten die Statistiker nur noch vereinzelte Unfälle mit Personenschäden.

Und auf der Kreisstraße 2 in Forsten kurz vor der Stadtgrenze zu Remscheid, wo es in den Jahren 2018 und 2019 mehrere schwere Unfälle mit Schwerverletzten und Toten gegeben hatte, wurde 2022 niemand mehr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Dort steht seit etwa zwei Jahren eine moderne Lasersäule und misst in beide Fahrtrichtungen.