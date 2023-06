Hier lernen Frauen, sich selbst zu verteidigen

Petra Dellweg bietet Wen Do an.

Remscheid. Wie verhalte ich mich als Mädchen oder Frau, wenn ich dumm angemacht oder gar angegriffen werden? Das vermittelt Petra Dellweg von der Praxis am Stadtpark in ihren Selbstverteidigungskursen. Das Land stärkt den Remscheiderinnen dabei sogar den Rücken: Es finanziert einen Teil dieser Kurse. Der Runde Tisch gegen Häusliche Gewalt in Remscheid trägt den Rest. Das heißt: Teilnehmerinnen müssen nichts bezahlen.

Wen Do für Neun- bis Zwölfjährige: Selbstverteidigung und Selbstbehauptung lernen die neun- bis zwölfjährigen Mädchen vom 17. bis 19. Juli, jeweils 13 bis 17 Uhr, im Neuen Lindenhof.

Wen Do für 13- bis 17-Jährige: Dieser Selbstverteidigungskurs mit Petra Dellweg findet vom 2. bis 4. August, je 10 bis 14 Uhr, in der Wiege, Hohenhagener Straße 9, statt.

Wen Do für Frauen: Für alle zwischen 18 und 99 Jahren im Neuen Lindenhof an zwei Samstagen: 5. und 12. August, jeweils von 10 bis 15 Uhr.

Wen Do für Frauen mit seelischen Erkrankungen: Diesen besonderen Kurs bieten Petra Dellweg und Heike Friel an drei Tagen an: am 21. und 28. August sowie am 5. September, jeweils von 10 bis 13 Uhr, in der Familienbildungsstätte Die Wiege. Es handelt sich hierbei um einen traumasensiblen Selbstbehauptungskurs.

Was die Kurse vermitteln: Mädchen und Frauen können sich in einem geschützten Raum ausprobieren. Vermittelt werden Selbstbewusstsein, selbstsicheres Auftreten, verbale Techniken. In Rollenspielen finden die Frauen Lösungswege, die Mut und Kraft geben. Sportlichkeit spielt hier keine Rolle – Spaß aber schon. -mw-

Anmeldung: bei Petra Dellweg, Tel. 02191-80915, E-Mail: petradellweg@web.de

Infos: www.wendo-bergisch-land.de