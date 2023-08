Hier könnten bald Pilger übernachten

Die Pilger-Herberge soll am Munsterplatz 2 neu eröffnen. Willi Oberlis hofft auf Unterstützung.

Remscheid. Dieses Haus hat in der Lenneper Altstadt schon bessere Tage gesehen: Am Munsterplatz 2 könnten die Fenster einen Anstrich gebrauchen. Im Inneren fehlt es an einem Heizsystem, nachdem die alten Nachtspeicheröfen ausgebaut wurden. Der Hausflur atmet den Geist der Nachkriegszeit. Das Bad in der darüber liegenden Wohnung ist eine Zumutung.

Es handelt sich um ein Gebäude, das der Stadt Remscheid gehört. „Es gibt nur zwei Möglichkeiten“, sagt OB Burkhard Mast-Weisz (SPD): „Verkaufen oder von Grund auf instandsetzen.“ Er befürwortet eine Modernisierung – auch, weil es Interessenten gibt, die Teile des Hauses in eine Herberge verwandeln wollen: Die Pilgerfreunde hoffen nach einer Modernisierung, dort ihre ehrenamtliche Tourismusförderung fortsetzen zu können.

Es geht dem Vorsitzenden Willi Oberlis und seinen Mitstreitern darum, ein Pilgerlager neu zu eröffnen, in dem Wanderer auf ihrer Tour über den Jakobsweg rasten und übernachten können. „Der Standort liegt an einer Tangente in der Altstadt – auf dem Weg von der katholischen Kirche, dem Lennep Laden, der Stadtkirche und dem Munsterplatz mit dem neuen Kunstwerk von Tony Cragg“, berichtet er. Die leerstehende Wohnung im ersten Stockwerk sei ein idealer Ort, um in Lennep Gästen ein Dach über den Kopf zu geben.

Aufgrund von Differenzen musste das Pilgerladen weichen

Dieses boten die Pilgerfreunde bis 2022 in Räumen oberhalb der Gaststätte Kirchenwirt. Pilger konnten ganz unkompliziert im Lennep Laden den Schlüssel erhalten, um gratis die Übernachtungsmöglichkeit zu nutzen. Eine Spende war erwünscht, aber kein Zwang. Vier Personen konnten hier zeitgleich logieren. In der Spitze zählte der Verein rund 70 Übernachtungen im Jahr – und sorgte auch dafür, dass die Räume sauber gehalten wurden. „Darum kümmerten sich unsere Putzteufelchen“, erläutert Oberlis einen weiteren Dienst der Pilgerfreunde, die mit ihrem Lager auch einen Impuls für die Belebung der Altstadt setzten. „Denn die meisten Gäste nutzten die Gelegenheit, hier essen zu gehen.“

Nach Differenzen mit dem Gastronomen, der das komplette Kirchenwirt-Gebäude gepachtet hat, musste der Verein sein Engagement einstellen. Betten und sonstiges Mobiliar wurden eingelagert – im Haus Munsterplatz 2, das eine bewegte Geschichte hat.

Trafostationen haben hier ausgedient

In einem Trakt standen bis zuletzt Trafostationen. Sie steuerten die Stromversorgung in der Altstadt und wurden 2021 von einem neuen Schaltkasten am Munsterplatz ersetzt. Vor Jahrzehnten hatte hier die Lenneper Sparkasse ein Übergangsdomizil, als ihr Neubau an der Kölner Straße entstand. In dem Ladenlokal, zum Alten Markt hin, gab es bis vor einigen Jahren eine Galerie.

Heute steht das Haus weitgehend leer, wird aber als Lager vom Verein Lennep Offensiv genutzt, der dort vieles für die Veranstaltungen im historischen Stadtkern bereithält, von der Bierzeltgarnitur bis zum Sonnenschirm.

Wie das Haus nun aus seinem Dornröschenschlaf geweckt werden kann, welche Kosten das nach sich zieht – all das werde verwaltungsintern ermittelt. „Das Engagement der Pilgerfreunde ist wirklich wert, es zu unterstützen“, betont OB Mast-Weisz, der bedauert, dass auch in diesem Fall die Stadt jahrelang finanziell nicht in der Lage war, in ihr Eigentum zu investieren. Um dies nun im Haus Munsterplatz 2 nachzuholen, könnten Rückstellungen genutzt werden.

Lennep Laden

Seit 14 Jahren haben die Pilgerfreunde ihren Lennep Laden, wo es Souvenirs, Heimatbücher und Co. gibt. Im Haus Berliner Straße 5 in der Altstadt können Wanderer auch den Stempel für ihren Pass beim Etappenziel auf dem Jakobsweg erhalten.