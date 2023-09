Hier können Kinder die Welt des Handwerks kennenlernen

Nachhaltigkeit, Industrierobotik und Elektromagnetismus – das Themenspektrum ist breit gefächert.

Von Sven Schlickowey

Bergisches Land. Kurse wie „Wir erforschen Schutzausrüstungen“ für ganz junge Forscher ab vier Jahren oder „Das Unsichtbare sichtbar machen“ in Kooperation mit dem Deutschen Röntgenmuseum für alle zwischen sieben und zehn Jahre finden vom 1. bis zum 13. Oktober statt. Und sind zwischen dem 14. und 18. September online buchbar. Sollten es mehr Anmeldungen geben, als Plätze zur Verfügung stehen, werden diese anschließend verlost.

Ein sicherlich besonderes Format ist die Projektwoche „Handwerk erleben!“ für Kinder und Jugendliche ab elf Jahren, die die Junior Uni zusammen mit dem Rotary Club Remscheid in der zweiten Ferienwoche in insgesamt vier Gruppen anbietet. „Wir freuen uns, dass wir den Jugendlichen mit diesem Angebot einen ersten Einblick in verschiedene Berufsbilder geben können“, sagt Fachkoordinatorin Dr. Stefanie Morgenroth und kündigt eine „Projektwoche zum Mitmachen“ an. „Damit können wir einen wichtigen Beitrag zur Berufsorientierung leisten.“

Insgesamt werden in dem einwöchigen, kostenfreien Kurs zehn Handwerksberufe vorgestellt, überwiegend in Zusammenarbeit mit Remscheider Betrieben. Jeweils fünf im Vormittagskurs und fünf weitere am Nachmittag. Wer mag, könne sich einfach für beide anmelden und so alle zehn ausprobieren, sagt die Junior Uni. Mit dabei sind unter anderem das Bauunternehmen August Dohrmann, Glasbau Rathmann, Gebäudereinigung Schulten, Epe Malerwerkstätten und das Fliesenfachgeschäft Lutz Kotthaus.

Das komplette Programm der Junior Uni für die anstehenden Herbstferien findet sich bereits auf ihrer Internetseite unter dem Menüpunkt „Zur Kursübersicht“. Dort gibt es auch Informationen zum Ablauf und zu eventuellen Kosten. Über das Internetangebot wird dann ab Donnerstag, 14. September, auch die Buchung möglich sein.

junioruni-wuppertal.de

