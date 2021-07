Hier können Familien den Vatertag feiern

Tipps

Das Hugodrom am Jägerwald ist ein riesiger Indoor-Spielplatz. Neben Kickern gibt es hier Kletterwand, Pumptrack und mehr.

Es muss nicht die Bollerwagentour sein: Der RGA liefert Tipps für den Ausflug an Christi Himmelfahrt.

Von Ruth Lockner

Am 30. Mai ist es wieder an der Zeit, nach den Müttern nun auch die Väter zu feiern. Heute ist Christi Himmelfahrt, im Volksmund auch Vatertag. Die meisten Remscheider haben frei. Zudem lautet die aktuelle Wettervorhersage: trocken und mild. Beste Voraussetzungen also, um den Tag mit der Familie zu verbringen. In Remscheid und Umgebung haben Männer viele Möglichkeiten, den Tag gemeinsam mit ihrer Familie zu gestalten. Wir haben hier einige Tipps zusammengestellt.

Wo finde ich Action?

Im Hugodrom, dem Indoor- Action-Park in Remscheid-Lennep, kommen alle auf ihre Kosten. Egal, ob Inlineskating, Tischtennis, Fußball oder Trampolinspringen, es ist für jeden etwas Interessantes dabei. Erwachsene Aufsichtspersonen kommen kostenlos in das Action-Paradies, eine Tageskarte für Kinder kostet 12,90 Euro.

Wem das Zuschauen genügt, der ist gut bei den Ritterspielen der Georgs Ritter auf Schloss Burg aufgehoben. Sie bieten jeweils um 11, 14 und 16 Uhr einen tiefen Einblick in die Welt der Ritter und Turniere. Während der Pausen dürfen Kinder hinter die Kulissen schauen und sogar selbst einmal ein Schwert anfassen. Der Eintritt auf Schloss Burg kostet 7,50 Euro für Erwachsene und 4,50 Euro für Kinder.

Wohin als Tierliebhaber?

Wer sich für Tiere interessiert, kann am Donnerstag die Falknerei Bergisch Land aufsuchen. Dort gibt es jeweils um 11 und um 15 Uhr Flugvorführungen der Greifvögel. Erwachsene bezahlen für das Spektakel 7 Euro, für Kinder kostet der Spaß 4 Euro.

Wer noch mehr Tiere sehen möchte, kann auch die Fauna in Solingen-Gräfrath besuchen. 200 verschiedene Tierarten gibt es zu betrachten, von denen sich einige darauf freuen, gefüttert zu werden. Tierfuttereimer können an der Kasse gekauft werden. Der Eintritt beträgt hier 4,50 Euro für Erwachsene und für Kinder bis 14 Jahre 2,50 Euro.

Was tun, wenn es doch regnet?

Auch bei schlechtem Wetter muss der Spaß nicht zu kurz kommen. Eine zuverlässige Anlaufstelle ist das Badeparadies H2O in Lennep. Mit Rutschen, Außenbecken, Dampfgrotte und einem großen Saunabereich hat es für jede Altersklasse etwas zu bieten. Informationen zu Eintrittspreisen und besonderen Tarifen gibt es auf der Internetseite des Badeparadieses.

Wenn jedoch weder das Nasswerden durch Regen noch durch Schwimmen attraktiv klingt, scheint der altbewährte Gang ins Kino eine gute Alternative zu sein. Und da Remscheid nun auch endlich ein Kino hat, muss niemand mehr weit fahren.

Und was ist mit dem klassischen Vatertagsbier?

Für alle, die sich diese Tradition nicht nehmen lassen wollen, gibt es den Vatertag „Bei Diddi“ im Kleingartenverein Kremenholl.

HERKUNFT CHRISTI HIMMELFAHRT Der Feiertag ist im Christentum der 40. Tag nach der Kreuzigung Jesu. VATERTAG Der Tag wird weltweit gefeiert, allerdings an verschiedenen Terminen. Viele Väter ziehen mit Bollerwagen umher.

Um 10 Uhr werden die Festivitäten dort gestartet, natürlich nicht ohne einen Bier- und Imbissstand. Ab 15 Uhr wird es zudem Live-Musik der Band Reunion geben, ebenso wie ein Darts-Turnier mit einer Startgebühr von 10 Euro. Auch beim KGV Stadtpark am Carl-Grüber-Weg beginnt um 11 Uhr ein Familienfest. Es werden kühles Bier und Leckereien vom Grill angeboten. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Auch an musikalischer Begleitung wird es nicht mangeln. Bei Regen bietet eine überdachte Terrasse Schutz.