Hier ist für Kinder ein sicherer Platz

Birgit Schrickel (links) und Heike Schwarte betreuen als Erzieherinnen der von einer Elterninitiative getragenen Kita der Kraftstation täglich mit Flüchtlingskindern und solche mit Migrationshintergrund.

Die Aufnahme von Flüchtlingskindern ist für Remscheider Schulen und Kitas Alltag und zugleich pädagogische Herausforderung.

Von Sabine Naber

2019 ist das Jahr der Kinderrechte. Sie wurden am 20. November 1989 in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten und traten am 5. April 1992 in Deutschland in Kraft. Sie gelten für alle Kinder. Natürlich auch im Krieg und auf der Flucht.

Remscheider Schulen und Kindertagesstätten sind informiert und haben Erfahrung mit der Aufnahme und der Begleitung von Flüchtlingskindern. Heike Schwarte, Leiterin der Elterninitiative der Kraftstation an der Nordstraße, und Birgit Schrickel, die dort als Erzieherin arbeitet, sowie das gesamte Team widmen sich ganz besonders den Familien mit Zuwanderungsgeschichte.

„93 Prozent unserer Kinder zählen dazu. Neben den Kindern aus der Türkei, Italien, Spanien oder Bulgarien haben wir zurzeit acht Kinder aus Syrien, zwei aus Albanien, je eins aus Eritrea und dem Iran“, schildert die Leiterin die Situation der Kita, die von 80 Kindern, betreut von 15 Mitarbeitern, besucht wird. Man arbeite viel mit dem Kinderschutzbund zusammen, habe eine Kooperation mit der Daniel-Schürmann-Schule eingerichtet. Denn die Kinder haben das Recht, die Schule zu besuchen. „Das ist nicht in allen Ländern für Flüchtlingskinder üblich. Remscheid ist hier inzwischen gut aufgestellt“, macht Karl-Richard Ponsar, der Leiter des Kinderschutzbundes, deutlich.

Als Familienzentrum ausgezeichnet, sind die Angebote der Kita vor allem auf das Klientel ausgerichtet. Informationen, wie Mehrsprachigkeit gefördert werden kann, wie die Schulfähigkeit erkannt wird oder wie ein Besuch in der Stadtbücherei aussehen kann, werden etwa gegeben. „Aber auch Themen wie Sexualerziehung, da gibt es kulturelle Unterschiede, da prallen oft unterschiedliche Erfahrungen aufeinander, und die Familien haben Sorge, dass wir damit zu locker umgehen, werden besprochen“, betont Schwarte.

In einer Multikulti-Einrichtung sind alle Lernende

Die Muttersprachen der Kinder würden wertschätzend behandelt. Es sei ja die Sprache der Herzen. „Zweisprachigkeit erleben wir wenig, unsere muttersprachlichen Erzieher fungieren als Brücke, sind Übersetzer der jeweiligen Kulturen.“ Ein selbstgestaltetes Buch zeigt in Bildern, wie hier ein Tag aussieht. Dass Windeln und Zahnbürsten, Wäsche zum Wechseln und auch die Gummistiefel dazu gehören. „Flüchtlingskinder sind nichts Besonderes. Wir gucken uns jedes Kind an, nehmen es, wie es ist. Haben aber den Hintergrund von Flucht im Kopf. Das setzt Wachheit beim Personal voraus“, erklärt Heike Schwarte die Herausforderungen.

Ziel sei es, dem Kind zu vermitteln, dass ihm hier als Grundlage ein sicherer Platz geschaffen wird, dass sie hier Kind sein dürfen. „Das kennen viele aus ihren Herkunftsländern ja gar nicht“, wissen die Erzieherinnen. Der Vorteil in dieser Multikulti-Einrichtung sei, dass alle Lernende seien. Ein Jahr vor Schulbeginn gehen die Kita-Kinder mit ihren Eltern in die Daniel-Schürmann-Schule. Da geht es unter anderem um die Frage, was ein Kind zum Schulstart können sollte. „Wir besuchen immer wieder Fortbildungsveranstaltungen zur interkulturellen Entwicklung, um als Mitarbeiter qualifiziert zu sein“, macht Heike Schwarte deutlich. Inklusion, alltagsintegrierte Sprache und die Zusammenarbeit mit den Eltern, das sind die Schwerpunkte im Bundesprogramm, das noch bis Ende 2019 geht. „Wir hoffen auf Fortsetzung, denn dadurch haben wir eine halbe Stelle für eine Fachkraft zusätzlich finanziert bekommen. Sie berät das Personal dabei, das Wissen im Alltag umzusetzen.“