Hier gibt es Gratis-Sportkurse zwischen Baum und Parkbank

Warum sich „Sport im Park“ lohnt.

Remscheid. Bahnstreckenbetreiber Vias hat die S7 ohne vorherige Ankündigung spontan verlegt. Der Zug fährt jetzt durch den Lenneper Hardtpark. Aber nur dienstagabends von 18.30 bis 19.30 Uhr. Von der Kölner Straße hört man ihn bereits – ein ganz schön hohes „Tuut, tuut“. Aber Moment mal, die S7 hupt doch nicht im Vier-Sekunden-Takt! Was fährt denn da bloß für ein Zug durch den Hardtpark?

Einer mit Oberarmen und Sportschuhen. Denn hier verwandeln sich gerade etwa 15 Frauen in 15 tutende Loks, angetrieben von „Lokführerin“ Steffi Carsen – und lassen einfach mal Dampf ab. Denn bei „Sport im Park“ ist heute Zumba mit der LTG angesagt. Und eine der Choreographien zur Musik ist nun mal eine mit Zug. Es kostet ein wenig Überwindung, vor allen Parkbesuchern laut die Dampflok zu spielen, aber es macht auch einfach unfassbar viel Spaß.

Bis 12. August läuft noch das Sportangebot der Remscheider Vereine unter freiem Himmel. Dabei können an verschiedenen Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet unterschiedliche Sportangebote ausprobiert werden – ohne Anmeldung und das auch noch gratis. Die Kurse werden von erfahrenen Trainerinnen und Trainerin geleitet und richten sich an jedes Alter und jeden Trainingsstand. Von Capoeira über Laufen und Kinderleichtathletik bis hin zu Bogenschießen, Mountainbikefahren und Faszienyoga ist vieles dabei. Es lohnt sich, einen Blick in das Programm zu werfen und dann einfach mal mitzumachen. Und vielleicht hat der eine oder andere danach ja Lust bekommen, ab dem Herbst zu den regulären Kursen in die Vereine zu gehen.

So wie Steffi. Sie wurde von der Teilnehmerin zur Instruktorin: Seit fünf Jahren gibt sie bei der LTG in der Moll’schen Fabrik Zumba-Kurse. Daniela Grundner unterstützt sie dabei, tanzt die Schrittfolgen zu den heißen lateinamerikanischen Rhythmen in der ersten Reihe nach. So auch an diesem Abend.

Was das Besondere am Sport in einer Grünoase ist

Spontan haben sich ein paar Waggons an den menschlichen Zug hinten drangehängt: Die Kinder, die eigentlich nur Fangen spielen wollten, machen jetzt auch beim Zumba mit. „Das passiert hier öfter mal“, freut sich Steffi, die viele Kinder in Lennep mit Namen kennt. Kein Wunder – sie hat einen Kiosk am Hasenberg. Manchmal schließen sich auch Erwachsene spontan an, die zunächst noch auf der Parkbank beobachtet haben, dann aber von der guten Laune der Truppe und der Musik aus der mobilen Box so angefixt sind, dass sie einfach mitmachen müssen.

Und es lohnt sich. Der Sport unter freiem Himmel macht Spaß, man lernt neue Leute kennen oder trifft alte Bekannte, hat zusammen eine gute Zeit und tut was für den Körper – und das auch noch in einem idyllischen Ambiente. Wobei der Sport im Park auch so manche Herausforderung mit sich bringt: Manchmal ist man durch die lachenden Kinder und den Schäferhund, der mit seinem Stock im Maul durch die Gruppe schießt, ein wenig abgelenkt. Und beim Cha-Cha-Cha muss man gekonnt das Erdloch umtanzen. Macht aber nichts. Das machen Steffi und ihre unfassbar ansteckende gute Laune alles wieder wett.

Das ganze Programm von Sport im Park gibt es hier.