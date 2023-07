Remscheid. Bis Mitte Juli sollen zwei Säulen am Haus Alte Kölner Straße 10 und zwei am Thüringsberg entstehen. Die erste Schnellladesäule für E-Autos, öffentlich zugänglich, soll voraussichtlich Ende August an der Evertzberg-Filiale öffnen. Bis Ende 2023 sind zwei Ladepunkte im Allee-Center-Parkhaus geplant. -mw-