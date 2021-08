Heute wird der Park als Hundetoilette missbraucht

Das Historische Foto

+ © M. Sieber So sah es 1985 aus: Die Straße Am Honsbergpark, bei der eine Änderung der Verkehrsführung bevorstand. © M. Sieber

Rätselfoto zeigte den Knotenpunkt Heidhof, der 1985 vor einer Umgestaltung stand. Heute suchen wir eine der Kreuzungen in Remscheid.

Von Andreas Weber

Nicht zu verwechseln mit dem Ortsteil: Der Honsbergpark liegt am Schnittpunkt Eberhard-/Elberfelder-/Nordstraße. Gesucht war exakt jener Knotenpunkt, der von vielen Lesern richtig erkannt wurde. Jessica Briefs ist dort groß geworden. „Ich habe unzählige Stunden auf dem Spielplatz und in dem kleinen Park verbracht, bis ich im Alter von 14 Jahren weggezogen bin“, schreibt sie. Klaus Röntgen traf sich dort manchmal unter dem riesigen Baum, der der Säge zum Opfer fiel. „Im Hintergrund kann der Ortskundige noch die blattlose Krone der riesigen Rotbuche erkennen“, erklärt Ulrich Bielefeld.

Im Oktober 2013 musste die Rotbuche, die vom Pilz befallen war, gefällt werden. Klaus Röntgen ist der Gegend im Übrigen verbunden geblieben. Seit über 50 Jahren besucht er im Haus Nordstraße 204 einen Freund aus Grundschulzeiten. „Wir spielen seit über 40 Jahren dort regelmäßig Skat.“

Wolfgang und Tanja Hammersdorf schreiben im Namen ihres Vaters. „Mein Vater lebte dort seit seiner Geburt 1945 und hatte eine schöne Kindheit. Früher war die Parkanlage sehr gepflegt, es gab Rosenbeete und rote Aschewege, die jedes Jahr neu aufgefüllt wurden.“ Das Haus, in dem der Vater groß wurde, war das erste Haus an der Parkanlage und war wiederum von seinem Großvater 1934 bis 1936 erbaut worden.

„Anschließend folgten die Häuser Elberfelderstraße 99 und 101 durch einen privaten Bauherren.“ Dann seien, so erinnern sich die Hammersdorfs genau, die Häuser 3 bis 21 entstanden, die von der Firma BSI gebaut wurden, wo die Betriebsangehörigen mit ihren Familien wohnten.

Straßenname geht auf die Villenbewohner zurück

In den frühen Nachkriegsjahren gab es viele Kinder in der Straße, die im Park spielten und im Winter den kleinen Hang hinab rodelten. Später wurden die BSI-Häuser an Immeo verkauft. Bitteres Fazit der Hammersdorfs: „Heute ist von der Schönheit des Parks nicht viel geblieben. Die Nachbarschaft ist nicht mehr wie früher, man kennt sich nicht mehr.“ Der Park werde als Hundetoilette missbraucht. „Leute fahren mit dem Auto vor, lassen ihren Hund sein Geschäft erledigen und fahren fort.“

Der Straßenname gehe auf die Familie Honsberg zurück, die einst in der Villa mitten im Park wohnte, berichten die Hammersdorfs. Vor dem Krieg hieß sie Sudetendeutsche Straße. Auch Dieter Prill, Helmut Schucht und Sonja Wortmann meldeten sich mit der gewünschten Lösung.

Das Foto geht auf das Jahr 1985 zurück, in dem sich der Bauausschuss einig war, dass der Honsbergpark beim weitreichenden Ausbau des Knotens Heidhof so gut wie unangetastet bleiben sollte. Beim Ausbau und „Abbinden“ der Straße Am Honsbergpark sollte an der Grünfläche nicht viel passieren. Nur an einer Stelle war ein Wendehammer geplant.

Roland Benscheid hat als Bewohner der Nordstraße und Fahrer von Zweirädern die Kreuzung Heidhof in unangenehmer Erinnerung. „Es kreuzten sich die Elberfelder-, Eberhardt-, Wilhelm-, Nord-, Sieper- und Haddenbrocker Straße. Dazu kamen zwei Gleise, sogenannte Rillenschienen der Straßenbahn“, zählt Benscheid auf. Gefährlich für ihn als Fahrrad- und Mopedfahrer sei das mögliche Verkannten der Räder in den Schienen gewesen. Zum Namen Heidhof schreibt Benscheid: „Der Hof war im 19. Jahrhundert einer von vielen, die allmählich durch das Bevölkerungswachstum zusammenwuchsen, woraus die Stadt Remscheid entstand.“

Für die Rotbuche gibt es mittlerweile Ersatz. Am 13. Juli 2017 wurde ein junger Ahorn gepflanzt.