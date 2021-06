Das Historische Foto

+ © M. Sieber Auf dem 79er-Foto präsentierten die Helfer den Gästen aus der Partnerstadt ein Modell ihrer neuen Unterkunft. Um welches Treffen handelt es sich? © M. Sieber

Das historische Foto aus dem Jahr 1979 zeigt die Freunde einer Städtepartnerschaft, die bis heute gehalten hat.

Welche Organisation traf sich hier mit den Kollegen aus dem Nachbarland?

Schicken Sie die Lösung, verbunden mit Ihren Erinnerungen, bis zum 10. Mai an den RGA, Alleestraße 77-81; oder per E-Mail an: redaktion@rga-online.de

