Heute startet der Weihnachtstreff

Marktbeschicker freuen sich auf sechs stimmungsvolle Wochen vor dem Remscheider Rathaus.

Von Axel Richter

Da stehen sie auf der Eisfläche in ihrer noch nicht ganz fertigen Budenstadt: Gloria Fischer, die Frau vom Glühweinstand, die Klemanns aus Ascheberg mit ihren Mützen und Schals. Erich Merken natürlich, der Waffelbäcker aus Remscheid. Und noch ganz viele andere Beschicker und Mitarbeiter, die ab dem heutigen Freitag für vorweihnachtliche Wohlfühlatmosphäre vor dem Rathaus sorgen. Denn heute öffnet der erste Remscheider Weihnachtstreff.

So heißt ab sofort der bisherige Wintertreff. Markt-Chef Marcel Müller reagiert damit auf die alle Jahre wiederkehrende Kritik, er verzichte auf den Begriff Weihnachten aus falscher Rücksicht auf Muslime. Dass die Veranstaltung in den zurückliegenden 20 Jahren mal „Knuspermarkt“, mal „Bergische Mittelalterweihnacht“ und mal „Remscheider Winter“, aber noch nicht einmal Weihnachtsmarkt hieß, wird dabei bewusst oder unbewusst ignoriert. Sei’s drum. Neu ist ohnehin nur der Name. Denn Marcel Müller, Schausteller aus Hannover, setzt auf Bewährtes.

+ Standpunkt von Axel Richter © Roland Keusch

„Wir sind ein Event, ein Weihnachtstreff. Das kommt an.“

Marcel Müller, Markt-Chef

Heißen Backfisch, süße Ballen, geistreiche Getränke und viele andere Leckereien wird es wieder rund um die Eisbahn für Schlittschuhläufer geben. Sie ist der Publikumsmagnet und zählt mit ihren 700 Quadratmetern übrigens zu den größten Open-Air-Eislaufflächen in Deutschland. Viele Remscheider Firmen sponsern die Bahn, denn der Betrieb ist teuer. Erst recht, wenn die Temperaturen in den Wochen bis Weihnachten nicht weiter ins Minus drehen und die Kühlung jede Menge Strom frisst. Insgesamt werden in den sechs Wochen dann leicht bis zu 150 000 Euro fällig.

+ Sie sorgen rund um die Eisfläche für Wohlfühlatmosphäre: Die Beschicker des Remscheider Weihnachtstreffs öffnen heute ihre Läden. © Roland Keusch

Die zehn neuen Pinguine, Eis- und Pandabären, die Müller als Eislaufhilfen geordert hat, schlagen da schon fast nicht mehr ins Kontor. Wobei: 600 Euro kostet das Stück. Nun aber haben mehr Kinder die Chance, auch eine der Hilfen zu ergattern.

Die ganze Nacht über wird Wasser zu Eis gemacht

Schulklassen können die Bahn wochentags stundenweise reservieren. Lehrer, die mögen, verlegen ihre Sportstunde aufs Eis oder unternehmen einen Klassenausflug zum Remscheider Weihnachtstreff. Bei Vereinen und Cliquen sind die beiden Eisstockbahnen beliebt. Neu: Beides kann künftig online gebucht werden.

WEIHNACHTSTREFF STÄNDE Der Remscheider Weihnachtstreff ist ab heute bis einschließlich 23. Dezember geöffnet – und zwar täglich von 11 bis 20 Uhr. Offizielle Eröffnung mit Feuerwerk ist nach Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung auf der Alleestraße um 18 Uhr. EISBAHN Öffnungszeiten wie Weihnachtsmarkt. Kinder bis 12 Jahre zahlen 4, Jugendliche und Erwachsene 5 Euro. Wer Schlittschuhe leiht, muss noch einmal 3 Euro zahlen. Ein Eislauftier kostet 1 Euro.

Zum geselligen Treffpunkt für die Erwachsenen wird der Weihnachtstreff regelmäßig nach Feierabend. Kollegen verabschieden sich bei einem Glühwein ins Wochenende. Vor allem in den Tagen vor dem Fest kann es dabei richtig voll werden. „Der letzte Markttag ist schon zum Kult geworden“, freut sich Marcel Müller. Für Sonntag, 23. Dezember, erwartet er deshalb wieder ein großes Gedränge.

„Wir sind ein Event, ein Weihnachtstreff. Das kommt an“, freut sich der Organisator, der auch in den nächsten Jahren für den Budenzauber vor dem Rathaus sorgen wird. Vor mehr als zehn Jahren war der Niedersachse erstmals mit einem Glühweinstand auf der Remscheider Alleestraße vertreten. 2013 übernahm er den Markt. Mit Erfolg. Im Vergleich zu damals hat sich die Besucherzahl 2018 nahezu vervierfacht. Mit seinen Marktbeschickern, die sich für den RGA auf der Eisfläche postierten, freut Marcel Müller sich nun auf die neue Saison. Um drei Zentimeter muss die Eisfläche noch wachsen, bevor am Mittag die ersten Kinder auf die Kufen gehen können. Die ganze Nacht hindurch wird dazu weiter Wasser aufgebracht und zu Eis gemacht.