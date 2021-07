Heute fliegen drei Tonnen Kamelle

Rosenmontagszug in Lennep

+ © Archivfoto: Oliver Berg/dpa Am Rosenmontag werden reichlich Kamelle von den Wagen geworfen. © Archivfoto: Oliver Berg/dpa

Die Zugteilnehmer haben wieder reichlich eingekauft.

Von Lara Hunt

18 Gruppen mit Wagen werden am Rosenmontag durch Lennep ziehen. Der Rosenmontagszug ist bereit – und auch wenn es etwas weniger sind als die 22 Gruppen, die sich für 2016 angemeldet hatten, ist Gunther Brockmann, Vorsitzender der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG), zufrieden. Schließlich sind zwei neue Gruppen dabei. „Und wir haben immer schon gesagt, uns reichen notfalls auch vier Gruppen, um durch Lennep zu ziehen“, sagt der Karnevalist.

Damit es den Gruppen auch an nichts fehlt, können die Teilnehmer bei der LKG mit der Anmeldung auch immer gleich Wurfmaterial kostengünstig mitbestellen. Ein Kilo Toffee-Bonbons oder Frucht-Kaubonbons kostet zum Beispiel 2,60 Euro, 100 Tüten Popcorn sind für 3,80 Euro zu haben. Zehn Kilo Haribo sind mit 36 Euro das Teuerste auf der Wurfmaterial-Preisliste. Das Angebot wird in der Regel gut angenommen – nur diesmal war es anders. „Es wurde nur ein Drittel der Menge bestellt, die sonst bestellt wird“, sagt Brockmann. Das lasse sich sicherlich darauf zurückführen, dass der haltbare Süßkram aufbewahrt wurde, als der Zug 2016 wegen Sturmwarnung abgesagt wurde. „Es kann aber natürlich auch sein, dass die Karnevalisten auch andere Bezugsquellen haben“, sagt Brockmann.

Die LKG empfiehlt neuen Gruppen, fünf Kilo pro Person einzurechnen

Immerhin: Für 2300 Euro wurden Kamelle bestellt. Und Brockmann ist davon überzeugt, dass die Kinder auch in diesem Jahr nicht mit leeren Händen vom Zug nach Hause gehen werden. Die LKG empfiehlt neuen Gruppen, fünf Kilo pro Person einzurechnen. Wenn sie sich daran halten, kommt einiges an Bonbons, Gummibärchen und Popcorn zusammen. „Das wären dann drei Tonnen“, sagt Brockmann.

Dem Zug steht also nichts mehr im Wege – fast nichts. Eine Gruppe bereitet der LKG noch leichtes Kopfzerbrechen. Die reist extra aus Florida an. Bereits im letzten Jahr wollten sie beim Lenneper Zug dabei sein – unter ihnen ist ein Auswanderer, der bereits vor Jahren von Lennep in die USA zog, seiner Heimat aber sehr verbunden ist. „Und zu Karneval will er den Amerikanern Deutschland zeigen“, erklärt Brockmann.

Amerikanische Ketten als Wurfmaterial stehen noch vom letzten Jahr bereit. Nur – wie das bei einer Europareise so ist – ging irgendwo zwischen Kopenhagen und Barcelona das Gepäck verloren. Inklusive Kostümen. „Da müssen wir uns was einfallen lassen“, stellt Brockmann fest. Der Karnevalist bleibt aber guter Dinge. „Das wird uns ganz bestimmt gelingen.“

ROSENMONTAGSZUG LOS GEHT´S Nach der Absage des Altweiberballs wegen orkanartiger Böen konnten die Jecken in Lennep am Wochenende feiern. Und sich im Festzelt der Lenneper KG schon einmal auf Rosenmontag einstimmen: Um 14.11 Uhr startet der Rosenmontagszug. STRECKE Die Wegstrecke führt von der Mühlenstraße über die Hardtstraße, den Thüringsberg, die Poststraße, die Kölner Straße, die Ringelstraße, Leverkuser Straße, die Rotdornallee, Kölner Straße und die Wupperstraße zum Stadion. Das größte Gedränge ist wieder am alten Hertie zu erwarten. Dort kommt der Zoch zwei Mal vorbei. WETTERAUSSICHTEN Die Narren sollten sich warm anziehen. Angesagt sind Wind und Regen, gegen Abend kann erneut Sturm aufziehen.

Rosenmontag: Vorstadtcowboys erobern die Röntgenstadt

Karnevalisten setzen mehr Ordner ein