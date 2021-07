Heuballenbrände: Angeklagte bestreiten Brandstiftung

Prozess

Strohballenbrände in Remscheid und Umgebung: 23- und 63-Jähriger stehen vor Gericht.

Von Dirk Lotze

Eine Brandserie auf Äckern hatte Feuerwehren in Remscheid, Solingen und Wermelskirchen in höchster Alarmbereitschaft gehalten. Für das Geschehen aus dem Jahr 2017 müssen sich seit Donnerstag zwei Angeklagte aus Remscheid im Gerichtszentrum Wuppertal verantworten. Sie sollen alkoholisiert am 24. Juli 2017 auf einem Feld bei Lennep 90 Strohballen niedergebrannt haben. Die 23 und 63 Jahre alten Männer bestreiten die Vorwürfe.

Der schwer vorbestrafte Ältere verneinte zusätzlich Anklagepunkte zu Körperverletzung und Bedrohung. Er habe bei einem Streit im Dezember 2018 in der Remscheider City einem 73 Jahre alten Passanten keine Schreckschuss-Pistole vor das Gesicht gehalten. Dieser Angeklagte hatte bei zwei vorangegangenen Gerichtsterminen gefehlt. Er sitzt in Untersuchungshaft. In der Verhandlung gestand der Jüngere teils alkoholisierte Autofahrten – ohne Versicherungsschutz und mit abgelaufenen Kennzeichen von einem Schrottplatz. Und nein, er habe keinen Führerschein.

Bei einer Kontrolle fiel dem Älteren ein Gasbrenner aus der Tasche

Einen Einbruch in ein Büdchen auf der Frühlingskirmes wiederum wies der Mann zurück. Laut Staatsanwaltschaft stahl er Ananas-Spieße und Popcorn. Seine Angabe: „Das könnte ich mir doch kaufen.“

Was das Strohfeuer betrifft belasteten Zeugen die Angeklagten. Eine Angehörige eines Hofes in der Nähe sagte, sie habe beide drei Tage vor dem Brand in der Nähe gesehen. Sie seien nach der Dämmerung mit Taschenlampen herum gestolpert: „Wir hatten uns auf ein Feld gesetzt, um Wache zu schieben, wegen der Brandstiftungen.“ Einer der Männer habe nach dem Weg gefragt. Dann seien beide weggefahren.

Video-Aufnahmen aus einem Supermarkt vom Tatabend sollen einen Besuch der Männer belegen. Eine Wild-Kamera zeige einen Mann am Brandort und ein Auto, wie es der 23-Jährige an dem Abend gefahren haben soll. Ein Polizist berichtete, seine Streife habe den Wagen eine halbe Stunde nach dem Feueralarm kontrolliert: „Der Fahrer hat sich aus dem Auto heraus erbrochen. Der Ältere ist aus dem Wagen gefallen. Dabei ist ihm ein Gasbrenner aus einer Jackentasche gefallen. Darauf hat mich noch ein Kollege aufmerksam gemacht.“ Ergebnis: Der Jüngere kam mit Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung ins Krankenhaus, den Älteren nahmen die Beamten mit auf die Wache. Im Kofferraum sollen Gaskartuschen und Feuerzeugbenzin gewesen sein. Bei seinem Gasbrenner soll es sich um ein Küchenwerkzeug handeln, mit dem man Desserts karamellisiert. Laut einem Brandexperten kommt er als Tatmittel in Frage.

Das Gericht will am 27. Juni weitere Zeugen anhören.