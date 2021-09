Heuballen-Brände: Verdächtige werden Haftrichter vorgeführt

Löscharbeiten beendet

+ © Roland Keusch Diesmal brannten neben 90 Ballen auch zwei Anhängerwagen und ein Tankanhänger. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tristan Krämer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tristan Krämer schließen

Erneut musste die Feuerwehr am Montagabend gegen 21.45 Uhr zu einem Feld ausrücken, auf dem Heu in Flammen stand. Diesmal in der Ortschaft Birgden I nahe der Eschbachtalsperre.

Laut Feuerwehr brannten dort am Abend rund 90 Heuballen in voller Ausdehnung. Etwa 50 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an. Wie schon bei den Feuern in Westhausen und Buchholzen wurden sie von ansässigen Landwirten mit ihren Treckern unterstützt. Denn es galt, die Ballen auseinander zu ziehen, um so das ständige Aufflammen neuer Glutnester zu unterbinden.

Gelagert waren die Ballen auf zwei Anhängern, beide brannten ebenfalls ab. Auch ein in der Nähe stehender Tankanhänger wurde beschädigt. Verhindern konnte die Feuerwehr aber ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnhäuser und eine Hochspannungsleitung.

90 Heuballen brennen in Birgden I © Roland Keusch © Roland Keusch © Roland Keusch © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch

Am Tatort fielen der Polizei zwei Männer auf. Sie waren mit einem Auto vor Ort und wollen sich einer Kontrolle entziehen. Die Beamten konnten die beiden 21 und 66 Jahre alten Männer aus Remscheid aber schnappen. Am Dienstagvormittag wurden die Männer – beide kommen aus Remscheid – dem Haftrichter vorgeführt. Der entschied am Dienstagabend: Gegen sie wird Haftbefehl erlassen.

Verdächtige sind polizeibekannt

Nach den bisherigen Erkenntnissen sind sie nicht verwandt, sondern stehen in einem Bekanntenverhältnis zueinander. Beide sind bereits polizeibekannt, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Diebstählen und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ob die beiden auch für gesamte Brandserie der vergangenen Tage im Bergischen Land verantwortlich sind, sei noch nicht sicher. „Es ist naheliegend, weil die Brandorte so eng beieinander liegen. Wir prüfen derzeit, ob es auch Spuren gibt, die zusammenpassen“, sagte Wirtz. Mit dem Wagen, mit dem die Verdächtigen unterwegs waren, fand die Polizei einen Küchengasbrenner und Grillutensilien.

Derweil beendete die Feuerwehr ihren Einsatz in Birgden I erst am Dienstagmittag. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten an der Hand und ist zunächst dienstunfähig, teilte Ulrich Schnell, Leiter des Rettungsdienstes der Remscheider Feuerwehr mit. tk

Derweil beendete die Feuerwehr ihren Einsatz in Birgden I erst am Dienstagmittag. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten an der Hand und ist zunächst dienstunfähig, teilte Ulrich Schnell, Leiter des Rettungsdienstes der Remscheider Feuerwehr mit. tk

Feuer: Polizei sucht Brandstifter

Jetzt brennen in Gräfrath Strohballen

80 Strohballen brennen in Höhrath