Herr Rühl, muss das THW besser ausgestattet werden?

„Wir haben immer Bedarf an Teamplayern“: THW-Leiter Christoph Rühl (52).

THW-Leiter Christoph Rühl sieht Anbaubedarf - In der Unterkunft Auf dem Knapp ist es eng geworden.

Remscheid. Als Helfer im Katastrophen- und Zivilschutz gewinnt das Technische Hilfswerk (THW) immer mehr an Bedeutung. Im RGA-Interview spricht der hiesige THW-Chef Christoph Rühl über die Herausforderungen bei Einsätzen, veränderte Gefahrenlagen und den zukünftigen Bedarf seiner Einheit.

Herr Rühl, am 9. August vermeldete der RGA, dass sich das THW Remscheid auf dem Weg nach Slowenien, zunächst in einen Bereitstellungsraum nach Rosenheim befindet. Was ist aus dem Katastropheneinsatz geworden?

Christoph Rühl: Der Einsatz wurde auf der Anfahrt nach Rosenheim abgebrochen. Wir sind dann in unserer Unterkunft in Bereitschaft gegangen. Es bestand noch internationaler Abstimmungsbedarf Der Einsatz wurde auf der Anfahrt nach Rosenheim abgebrochen. Wir sind dann in unserer Unterkunft in Bereitschaft gegangen. Es bestand noch internationaler Abstimmungsbedarf durch ein Amtshilfeersuchen von Slowenien . Wir haben die Einsatzbereitschaft am letzten Montag eingestellt.

THW ist Ehrenamt. Für die Mitarbeiter und vor allem ihre Arbeitgeber muss es doch extrem ärgerlich sein, wenn in dem Fall Arbeitskraft ausfällt, dann aber doch nicht am Einsatzort benötigt wird.

Rühl: Arbeitgeber sind für das Ehrenamt im THW unerlässlich. Die Arbeitgeber unserer Helfer haben enormes Verständnis für das Ehrenamt und dafür sind wir sehr dankbar. Die Arbeitgeber erhalten jedoch vollständigen Verdienstausfall für die Helfer, so dass zumindest kein finanzieller Ausfall entsteht.

Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass in einem Land im Ausnahmezustand jeder Spezialist mit der entsprechenden technischen Ausrüstung benötigt wird.

Rühl: Das Land muss aber auch in der Lage sein, die bereitgestellte Hilfe des THW sinnvoll einzusetzen. Sonst kann auch die Hilfe zur zusätzlichen Belastung werden. Gerade ein internationales Amtshilfeersuchen gestaltet sich ziemlich komplex. Wir machen da keiner Instanz einen Vorwurf, da sich der Einsatz in einem volatilen Umfeld bewegt. Wir stehen aber natürlich weiterhin bereit vor Ort zu helfen.

Slowenien ist ein weiteres Beispiel für die zunehmenden Naturkatastrophen. Spüren Sie in Remscheid, dass Ihre Leute für mehr Einsätze benötigt werden?

Rühl: Für unseren Ortsverband können wir keinen signifikanten Anstieg an Alarmierungen verzeichnen, im Schnitt sind wir dieses Jahr einmal monatlich ausgerückt.

Wenn es zu mehr Einsätzen kommen sollte, wird das hiesige THW das in Zukunft zeitlich stemmen können?

Rühl: Wir fühlen uns perspektivisch gut aufgestellt und bilden derzeit fünf Helfer in einer knapp einjährigen Grundausbildung aus. Weitere Interessenten, auch Frauen, sind sogar noch in der Warteschleife.

Bundesweit ist der Zuspruch beim THW so hoch wie nie. In 668 Ortsverbänden arbeiten 85.000 Helfer und Helferinnen in ihrer Freizeit. Wie sieht es denn zahlenmäßig mit ihrem Nachwuchs aus?

Rühl: Unser Unser Angebot in der THW-Jugend Remscheid ab 8 Jahren wird sehr gut angenommen . Wir haben 30 Jugendliche, aufgeteilt in 8-13-Jährige und 14-17-Jährige, die dienstags alle 14 Tage spielend das Helfen beigebracht bekommen. Durch unsere sehr aktive Grundausbildung versuchen wir genügend Nachwuchskräfte anzulernen und unsere Einsatzfähigkeit stets aufrecht zu erhalten. Wir sind aber natürlich über jeden froh, der sich ehrenamtlich bei uns engagieren möchte. Wir haben immer Bedarf an Teamplayern.

Viele Einsätze sind verbunden mit furchtbarem Leid. Wie lernen THWler damit umzugehen?

Rühl: Bereits in der Grundausbildung werden unsere Helferinnen und Helfer auf mögliche Belastungen und Szenarien vorbereitet. Zudem stellt das THW mit einem Einsatz-Nachsorge-Team die psychosoziale Notfallversorgung bei Bedarf sicher. Auch nach dem Einsatz werden die Helfer nicht allein gelassen.

Sie besitzen mit Schreitbagger und einem Einsatzstellen-Sicherungssystem Technik, die nicht jedem Ortsverband zur Verfügung steht. Erhalten Sie deshalb öfter als andere eine Anforderung?

Rühl: Durch die spezielle Ausstattung ist unsere Expertise auch überregional gefordert und gefragt. Dadurch generieren wir mehr Einsätze.

Die Bundeswehr soll mit einem 100 Milliarden schweren Sondervermögen für die Zukunft fit gemacht werden. Müsste auch das THW auskömmlicher ausgestattet werden?

Rühl: Ja, auch das THW benötigt zusätzliche Haushaltsmittel. Bundesweit ist ein Problem, dass viele THW-Gebäude in keinem guten Zustand sind und saniert werden müssten. Bei unserer Unterkunft Auf dem Knapp ist dies nicht der Fall. Unser Problem ist, dass der Platz nicht mehr ausreicht, es zu eng geworden ist. Was wir in jedem Fall brauchen, ist zusätzliche Ausstattung. Weil durch den Angriffskrieg auf die Ukraine eine neue Sicherheitslage entstanden ist, muss das THW sich stärker im Zivilschutz aufstellen können.

Was würden Sie sich denn wünschen?

Rühl: Unsere Durchhaltefähigkeit muss vorangetrieben werden. Wir müssen zum Beispiel resilient gegen Stromausfälle nach Cyber-Angriffen werden, damit wir im Ernstfall nicht erst uns selbst helfen müssen, sondern direkt der Zivilbevölkerung zur Seite stehen können.

Es nimmt in unserer Gesellschaft zu, dass Polizei und Feuerwehr bei Rettungseinsätzen beschimpft, behindert und tätlich angegangen werden. Beobachten Sie das als THW auch?

Rühl: Wir konnten bis jetzt keine Angriffe auf unsere Helferinnen und Helfer verzeichnen. Darüber sind wir sehr froh. Wir bedauern sehr, dass dies bei anderen Organisationen zunimmt. Wir stellen aber fest, dass wir während der Einsätze gefilmt werden und die Aufnahmen sich dann auf Internet-Plattformen wie TikTok finden. Dies ist verboten, denn Persönlichkeitsrechte gelten natürlich auch für Einsatzkräfte.

Mit Sabine Lackner steht seit Juli diesen Jahres die erste Präsidentin an der Spitze des Technischen Hilfswerkes. Bundesweit liegt die Frauenquote bei 16 Prozent. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Rühl: Wir haben einen Frauenanteil von rund zehn Prozent und würden uns freuen, wenn sich mehr Frauen im Ortsverband engagieren.

In Remscheid haben Sie nach der Flut im Juli 2021 mit dem Bau einer Fußgängerbrücke in der Beckeraue im Morsbachtal geholfen. Wie lange kann die Überquerung als Provisorium stehen bleiben?

Rühl: Ausgelegt ist das Traggerüst für 10 Jahre. Wir überprüfen die Brücke jedoch regelmäßig.

Zur Person

Christoph Rühl ist 52 Jahre alt, lebt mit Familie (ein Kind) in Wipperfürth. Rühl ist Projektleiter beim Automobilzulieferer Wining BLW. 1987 kam er als Ersatzdienstleistender zum Technischen Hilfswerk (THW) in Remscheid. Zwei Tage nach seinem 18. Geburtstag am 6. Dezember hatte er 1988 seinen ersten Einsatz bei dem Flugzeugabsturz in Remscheid. Seit sieben Jahren leitet Rühl die 85 Helfer starke Einheit (ohne die 30 Jugendlichen) als THW-Ortsbeauftragter.