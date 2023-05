„Herr Röntgen“ ist in Rente

Harald Blondrath wurde als Stadtführer in Lennep verabschiedet.

Von Sabine Naber

Remscheid. Wenn Harald Blondrath im schwarzen Frack vor dem Röntgen-Museum auftauchte, bei einer tiefen Verbeugung seinen Zylinder zog und sich mit: „Gestatten, Wilhelm Conrad Röntgen“ vorstellte, dann war die Gruppe, die sich zu einer Führung durch Lennep angemeldet hatte, schon beeindruckt.

„Die erste Viertelstunde gehörte mir. Dann war das Eis gebrochen und aus der anderthalbstündigen Führung wurden auch schon mal drei Stunden, wenn wir so richtig miteinander ins Gespräch kamen“, erzählt Blondrath (84), der am Montagabend im Lennep Laden an der Berliner Straße verabschiedet wurde, weil er sich ins Privatleben zurückziehen möchte. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dich für alles, was du für uns getan hast, als Ersten mit der Ehrenmitgliedschaft auszuzeichnen“, sagte Thomas O. Schmidtkamp, der Vorsitzende des Vereins Lennep Offensiv. Einen Korb voller Leckereien überreicht Willi Oberlies, der Chef der Pilgerfreunde.

2001 ist es hundert Jahre her, dass Wilhelm Conrad Röntgen für seine Entdeckung der Röntgenstrahlen in Stockholm der Physiknobelpreis verliehen wurde. Zehn Jahre später, im Röntgenjahr 2011 schlüpfte Blondrath erstmals in die Rolle des Herrn Röntgen. „Wir müssten im Rahmen der Festlichkeiten eigentlich was machen hieß es damals bei Lennep Offensiv. Und dann wurde ich auserkoren, den Röntgen zu spielen“, erinnert er sich gut. In einem Leihhaus in Wuppertal fand er das passende Outfit, seine Ehefrau profitierte vom Kostümfundus des WTT. „Dann sind wir in dieser Feierzeit – ich habe mir dafür in der Firma Urlaub genommen – rauf und runter durch die Straßen Lenneps gezogen. Und daraus hat sich schließlich meine Rolle entwickelt.“

Blondrath durchstöberte Archive, suchte alles zusammen, was es an Besonderheiten in Lennep gab. Und führte als Herr Röntgen die Gäste durch die Heimatstadt des Physikers. Start war immer am Museum, dann ging es Richtung Klosterkirche, Kraspütt, Rosengarten, Röntgens Geburtshaus am Gänsemarkt und auf den Markt. „Den Blick auf unsere wunderschöne Kirche fanden die Leute immer toll.“ Und zwischendurch erzählt Harald Blondrath auch gerne mal Anekdoten aus dem Leben des berühmten Mannes, der als Dreijähriger mit seinen Eltern nach Holland gezogen war. 2018 legte er dann seine Rolle als Conrad Wilhelm Röntgen ab.

Er hat viele Erinnerungen an diese Zeit – sie wird ihm fehlen

Auch an seine Führungen für Kinder erinnert sich Blondrath gerne. Und an den Tag, als plötzlich zwei große Busse vor dem Museum standen. „Da stiegen viel zu viele Leute für eine Führung aus. Da habe ich die Hälfte von ihnen ins Museum geschickt und bin mit der anderen Hälfte losgezogen. Dann haben wir gewechselt.“ Bei einer anderen Führung habe nur eine Mutter mit ihren drei Söhnen vor dem Museum gestanden. „Wie schade. Meine Jungs haben sich so gefreut“, habe sie gesagt. Überzeugt davon, dass die Führung mangels Beteiligung ausfallen würde. „Wo ist das Problem“, habe ich gefragt und bin mit ihnen losgezogen.“ Am Ende habe einer der Jungs sein Handgelenk sehen wollen: „Passt“, hat er gesagt. Und eins seiner bunten Freundschaftsbänder abgezogen und mir übergestreift. Da war ich ganz gerührt.“ Wenn er heute durch Lennep geht, würde er immer wieder mit „Hallo, Herr Röntgen“ gegrüßt.

In dieser besonderen Rolle als Stadtführer, die ihm immer viel Spaß gemacht habe, und als langjähriges Vereinsmitglied von Lennep Offensiv habe er auch für den Lennep Laden Reklame gemacht. Und selbst dort viel Zeit investiert. Er habe verkauft, beraten und Auskunft gegeben. „Außerdem hatte ich die beiden wichtigsten Schlüssel in Lennep. Einen für die Kirche und einen fürs WC“, scherzt Blondrath. Wenn im Laden nicht viel los gewesen sei, dann habe er die Besucher auch mal schnell durch die Kirche geführt. Die Schlüssel hat er am Montagabend Willi Oberlies übergeben. „Ich habe all das gerne gemacht. Es wird mir fehlen. Und einen Herrn Röntgen als Stadtführer in Lennep wird es wohl nicht mehr geben“, ist Blond-rath überzeugt.

Verein

Der Verein Lennep Offensiv setzt sich unter anderem für die Erhaltung und Förderung des kulturellen Angebots in Lennep im Interesse aller Lenneper Bürger ein. Auch macht der Verein Lenneps Kultur regional und überregional bekannt. Der Verein unterhält den Lennep Laden, der auch Anlaufstelle für Pilger ist. Nächstes Event des Vereins ist das Sommerfest mit verkaufsoffenem Sonntag auf dem Alter Markt am 11. Juni.