Herr Professor Tutsch, wie leben wir im Jahr 2030?

Bergische Wirtschaft

+ © Axel Richter Die Modell-Waschanlage ist nur ein Vehikel. Prof. Dr. Dietmar Tutsch sucht daran nach Lösungen für die Echtzeitsteuerung technischer Systeme. Er sagt: „Wer noch nicht über KI in seinem Unternehmen nachgedacht hat, der sollte das tun.“ © Axel Richter

Künstliche Intelligenz wird unseren Alltag verändern. Was das für jeden Einzelnen bedeutet, darüber spricht Dietmar Tutsch, Elektrotechniker an der Bergischen Uni.

Das Gespräch führte Axel Richter

Herr Prof. Dr. Tutsch, seit ChatGPT reden alle von Künstlicher Intelligenz. Seit wann haben Sie als Wissenschaftler die KI auf dem Schirm?

Prof. Dr. Dietmar Tutsch: Schon seit den 80er, 90er Jahren. Damals habe ich mich als Student zum Beispiel mit neuronalen Netzen beschäftigt. Die gab es, allerdings waren die Rechner und damit die Netze nicht ansatzweise so leistungsstark wie heute. ChatGPT hat das Thema jetzt auch für Otto Normalverbraucher nachvollziehbar gemacht. Und, ja, KI wird unser Leben grundsätzlich verändern. 2019 sprach Prof. Tutsch beim RGA-Univortrag über Big Data und die Auswirkungen auf unser Leben

Also dann: Wie leben wir im Jahr 2030?

Tutsch: 2030 wird uns die KI viele unliebsame Aufgaben abgenommen haben. Wir werden sehr viel mehr Service-Roboter haben. Staubsauger-Roboter zum Beispiel, die gelernt haben, wo in der Wohnung besonders viel Schmutz anfällt, so dass sie dort besonders intensiv saugen. Es gibt Bügel-Roboter, Roboter, die die Fenster putzen. Dazu Küchenmaschinen, die um meine Vorlieben wissen und das Frühstücksei auf die Sekunde genau kochen, wie ich es mag.

Und in der Arbeitswelt?

Tutsch: Werden Jobs wegfallen. Das war schon bei der Automatisierung in den 70er und 80er Jahren so. Denken Sie zum Beispiel an den Autolackierer, der den ganzen Tag über mit giftigen Dämpfen zu tun hatte. Seine Aufgabe übernehmen heute Roboter. Darüber sollten wir froh sein.

Allerdings hat der Autolackierer heute keinen Job mehr.

Tutsch: Dafür sind andere Arbeitsplätze entstanden. Trotz dieser Umbrüche haben wir heute Vollbeschäftigung und uns fehlen vielerorts Fachkräfte. Mit der KI wird es nicht anders sein. Zudem setzt sie Potenziale frei. Denken Sie an den Pflegebereich. Wir haben deutlich zu wenig Pflegekräfte. In Zukunft werden Pflege-Roboter die Standards der Körperpflege leisten. Die Bediensteten in den Pflegeheimen gewinnen Zeit, um sich mental den Bewohnerinnen und Bewohnern zuzuwenden. In der Industrie wiederum wird KI dazu beitragen, dass weniger Ressourcen und weniger Energie verbraucht werden. Das ist gut fürs Klima.

„Man kann auch jemanden mit einem Toaster erschlagen. Sollen wir deshalb alle Toaster aus unserem Alltag verbannen?“

Sie sehen in der KI also deutlich mehr Chancen als Risiken?

Tutsch: Ja. Wissen Sie, einer meiner Lieblingssätze ist: Man kann auch jemanden mit einem Toaster erschlagen. Sollen wir deshalb alle Toaster aus unserem Alltag verbannen? Es ist der Mensch, der die Dinge zu etwas Gutem oder zu etwas Schlechtem macht. Ich bin ein optimistischer Mensch. Insofern sehe ich in der KI deutlich mehr Chancen als Risiken.

Ihr Optimismus in allen Ehren. Es bedarf aber doch einer Regulierung?

Tutsch: Ja, natürlich. Denken Sie an den Bereich des autonomen Fahrens. Das Auto ist unterwegs, zugleich läuft eine Frau mit Kinderwagen auf die Straße. Das Auto muss ausweichen, doch würde es dann in eine Gruppe Senioren am Straßenrand fahren. Welches Leben ist wichtiger? Das der Frau mit Kind oder das der Senioren? Der Mensch am Steuer würde ad hoc entscheiden. Für eine KI aber müsste vorab entschieden werden. Da muss also zuvor eine ethische Diskussion erfolgen.

Noch einmal zurück zu den Unternehmen. Wie gut oder schlecht sind die Firmen im Bergischen Land mit Blick auf KI aufgestellt?

Tutsch: Sie sind nach meiner Wahrnehmung ganz gut aufgestellt. Vor allem die nachwachsende Unternehmergeneration zeigt sich aufgeschlossen. Sie ist mit dem Internet, mit dem Handy aufgewachsen und hat deshalb weniger Angst oder Vorbehalte. Wer noch nicht über KI in seinem Unternehmen nachgedacht hat, der sollte das allerdings tun. Anderenfalls läuft er Gefahr, irgendwann abgehängt zu werden und nicht mehr konkurrenzfähig zu sein. Wir stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Aber auch die Industrie- und Handelskammer oder in Remscheid die Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe.

Um KI im Unternehmen zu implementieren, bedarf es Know-how. Bekommen die Unternehmer die Mitarbeiter, die KI können?

Tutsch: Nein. Beziehungsweise: Damit sprechen Sie ein ernstes Problem an. Auch wir haben massive Probleme, Studienanfänger für unsere Bereiche zu gewinnen. Die Zahlen in der Elektrotechnik und IT sind rückläufig, in der Informatik stagnieren sie. In fünf Jahren wird uns das massiv auf die Füße fallen. Dann fehlen uns die jungen Leute.

*** Hier finden Sie die RGA-Wirtschaftsbeilage 2023 zum Blättern. ***

Warum mögen nur wenige zu Ihnen an die Uni kommen?

Tutsch: Ich glaube, es herrscht bei den Abiturienten eine falsche Vorstellung vor. Wenn die Elektrotechnik hören, denken die an den Elektriker, der am Schaltschrank Strippen zieht. Sie denken nicht an innovative Ideen, an autonomes Fahren, an KI-Algorithmen. Wir werden deshalb einen neuen Studiengang ins Leben rufen, in dem die Begriffe Sustainability, also Nachhaltigkeit, und Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt stehen.

Ist das die Lösung? Ich weiß von Unternehmen, die finden keine ITler, weil die jungen Leute lieber in Berlin mit dem Laptop beim Chai Latte im Co-Working-Space sitzen, als im Bergischen Land die Hand an ölige Maschinen zu legen.

Tutsch: Die legen aber doch gar nicht die Hand an ölige Maschinen. Da liegt doch schon der Fehler. Die jungen Leute entwickeln die Maschine, die dann hoffentlich nicht mehr ölig ist. Deshalb mein Appell: Studieren Sie Elektrotechnik und Informatik.

Gehen Sie damit an die Schulen?

Tutsch: Ja. Mit bescheidenem Erfolg. Das schiefe Bild geradezurücken, ist nicht einfach. Ich bin allerdings froh, dass das Fach Informatik mittlerweile ab der fünften Klasse Pflicht ist. Ich finde zudem, dass so etwas wie Künstliche Intelligenz fächerübergreifend behandelt werden sollte. Was kann KI, wo sind aber auch ihre Grenzen? Zum Beispiel lässt sich KI und Medienkompetenz gut im Deutschunterricht aufarbeiten. Welche Formulierungen verwendet ChatGPT? Wem kann ich noch glauben, wenn ich Informationen im Internet abrufe?

KI lädt allerdings auch bei Ihnen an der Uni zum Pfuschen ein. Wie benoten Sie eigentlich seit ChatGPT die Hausarbeiten Ihrer Studierenden?

Tutsch: Wir haben an unserem Lehrstuhl nicht mit den klassischen Hausarbeiten zu tun. Auch in unseren Bachelor- und Masterarbeiten geht es weniger um ausformulierte Texte als um Entwicklungen, die mit Hilfe von Formeln dargelegt werden. Die Generierung von Texten und deren Benotung ist deshalb eher ein Problem der Geisteswissenschaften.

Wie kriegen Unis und Schulen das Problem in den Griff?

Tutsch: Ich denke, Schulen und Unis müssen ChatGPT ganz einfach zulassen. Allerdings in der Form, dass dieser Bot als Quelle zitiert werden muss, so wie jede andere Quelle auch. Die Aufgabenstellung muss dann natürlich eine andere sein. Vergleichen Sie ChatGPT mit der Einführung des Taschenrechners. Der wurde ebenfalls zu einem Werkzeug, das im Fach Mathematik zur Anwendung kam.

Die Entwicklung dreht sich immer schneller. Heute schmunzeln wir darüber, dass Menschen einst an der Schreibmaschine saßen. Schmunzeln spätere Generationen, wenn sie uns mit dem Handy in der Hand sehen?

Tutsch: Ja, bestimmt. Ich weiß allerdings nicht, ob und was die Menschen der Zukunft in Händen halten. Vielleicht werden wir die Geräte eines Tages mit unseren Gedanken steuern. Ich bin gespannt.

Zur Person: Prof. Dr. Dietmar Tutsch

Prof. Dr. Dietmar Tutsch ist 56 Jahre alt und stammt aus dem Saarland. Seit 2008 lehrt und forscht der Elektrotechniker an der Bergischen Universität Wuppertal. Dort leitet er den Lehrstuhl für Automatisierungstechnik und Informatik. Zuvor arbeitete Tutsch am Institut für Technische Informatik und Mikroelektronik der Technischen Universität Berlin. Dietmar Tutsch ist Mitglied des neu gegründeten interdisziplinären Zentrums für Machine Learning und Data Analytics. Echtzeitsysteme, Industrie 4.0, Machine Data Mining und Künstliche Intelligenz zählen zu seinen Forschungsschwerpunkten. 2019 war der Professor Referent der gemeinsamen Vortragsreihe von Bergischer Uni und RGA.

Kontakt für Kooperationen mit Unternehmen

Prof. Dr. Dietmar Tutsch versteht sich als Partner der Unternehmen im Bergischen Land. Mit einer Reihe von Firmen arbeitet er bereits zusammen. Gern geht er weitere Kooperationen ein. Kontakt und weitere Informationen zum Lehrstuhl für Automatisierungstechnik / Informatik online unter: www.lfa.uni-wuppertal.de

Die Bergische Wirtschaft: RGA-Beilage 2023

Dieser Artikel stammt aus der aktuellen RGA-Wirtschaftsbeilage. Hier kann die komplette Ausgabe auch online gelesen werden.